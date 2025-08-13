BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

¿Quieres un Ferrari F40? Prepara siete millones

Juan Roig Valor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:39

El Ferrari F40, presentado en julio de 1987, marcó un antes y un después en diseño, ingeniería y prestaciones. Con un motor V8 biturbo de 478 caballos, ya era un icono para cualquier amante de la velocidad.

Sin embargo, su potencial como coche de competición despertó el interés de Daniel Marin, director de Charles Pozzi SA, importador de Ferrari en Francia. Él impulsó la creación de una versión de carreras del F40, proyecto que recayó en Giuliano Michelotto.

Michelotto, responsable de éxitos como el Lancia Stratos de Grupo 4 o el Ferrari 288 GTO, recibió el respaldo oficial de Ferrari. El resultado fue el F40 LM, pensado para competir en Le Mans y del que solo se construyeron 19 unidades.

Las modificaciones incluían intercoolers más grandes, árboles de levas revisados, nueva gestión de combustible y más presión de turbo. La potencia subió hasta 720 caballos, junto con mejoras en frenos, suspensión y aerodinámica.

Para el Concurso de Elegancia de Monterey, Sotheby's sacará a subasta este F40 Michelotto, la unidad número 14 de 19, con el que esperan que se cierren las pujas por más de 7 millones de euros.

