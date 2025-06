Combate los insectos y el polen: Guía para limpiar las manchas del coche

A. Noguerol Martes, 10 de junio 2025, 12:44 Comenta Compartir

Con el aumento de las temperaturas y la actividad de la fauna, los insectos y el polen son muy abundantes en primavera y verano. Al conducir, especialmente en carretera o a cierta velocidad, impactan contra el parabrisas, los faros y otras superficies del coche.

Los restos de insectos pueden ser bastante difíciles de quitar si se secan, ya que contienen proteínas y otras sustancias que se adhieren fuertemente a la superficie y pueden incluso dañar la pintura si no se limpian a tiempo.

El polen, a menudo visible como un polvo amarillo o verdoso, se deposita sobre todas las superficies expuestas, incluidos los cristales de los coches. Aunque no es tan abrasivo como los restos de insectos, puede reducir la visibilidad y, en combinación con la humedad (rocío, lluvia ligera), puede formar una capa pegajosa difícil de eliminar solo con el limpiaparabrisas. Además, es un alérgeno para muchas personas.

Otros elementos también común pero menos frecuente que puede impactar y pegarse en nuestro coche es la resina de los árboles, sobre todo si aparcas bajo ciertos árboles como pinos o tilos. Estos árboles pueden soltar pequeñas gotas de resina pegajosa que se adhieren a la carrocería y los cristales. Es muy difícil de quitar sin productos específicos.

Para mantener los cristales limpios y la visibilidad óptima durante estas estaciones, es recomendable usar líquidos limpiaparabrisas específicos para insectos y polen, y lavar el coche con más frecuencia. En cualquier caso, conviene tener en cuenta estas pautas:

Parabrisas

Uno de los factores que hace que sean difíciles de eliminar es que se resecan con el aire de la marcha y el calor. Lo mejor para que no lleguemos a quedarnos casi sin visibilidad en el parabrisas es que, antes de salir de viaje, llenemos el depósito del lavaparabrisas y lo usemos en cuanto tengamos algunos restos de insectos en el cristal. No hay que esperar a no ver nada, da pasadas con frecuencia para que no se resequen y que ya sea imposible quitarlos sólo con las escobillas limpiapabrisas.

La espuma limpiacristales es muy eficaz eliminando los insectos del parabrisas. La espuma limpiacristales es muy eficaz eliminando los insectos del parabrisas.

Si no disponemos de este producto, lo mejor para eliminar los insectos del parabrisas es mojarlos primero con agua templada y luego con una manguera de alta presión utilizar el chorro de agua como si fuese una espátula.

Para prevenir que los insectos se incrusten demasiado y hacer más fácil la limpieza del parabrisas, puede ser una buena idea tratar previamente el parabrisas con un repelente de lluvia. La película que forman estos productos sobre el cristal también impide que se adhieran demasiado los insectos y hacen más fácil su limpieza posterior.

Las mala idea de añadir lavavajillas

Una de las costumbres más comunes es la de añadir lavavajillas al agua con la que normalmente se rellena el depósito del limpiaparabrisas. Aunque es un potente desengrasante, esta práctica puede provocar algunos problemas.

Salvo que no quede más remedio, no debemos hacerlo ya que este tipo de jabón suelen producir bastante espuma y ésta no es buena para muchos de los componentes que hay en el circuito del lavaparabrisas.

La espuma se compone principalmente de burbujas de aire. La bomba eléctrica que aspira el líquido limpiador para proyectarlo en el cristal sufre bastante con la espuma, porque hace que se caliente más de lo normal y también reduce su lubricación, acelerando su desgaste.

Ampliar No conviene echar lavavajillas al depósito F. P.

Según explican los expertos de Autocasión, en el circuito que recorre el agua lavaparabrisas, además de la bomba, las mangueras que llevan el líquido hasta los surtidores y éstos, hay unas pequeñas válvulas anti retorno. Éstas mantienen el circuito lleno de líquido para que no haya retraso desde que le damos al interruptor hasta que el agua empieza a salir por los aspersores. Estas válvulas se componen de un muelle y una membrana de goma que se puede estropear con el jabón. Si se perfora, además de fugas, el circuito se desceba.

La espuma también hace que, cuando lo pulvericemos en el cristal, nos reduzca mucho la visión hasta que pasan las escobillas secando el parabrisas, lo que nos deja a ciegas unos instantes que pueden ser peligrosos. Además, los lavavajillas no suelen ser eficaces eliminando los restos de insectos, que son lo que más reduce nuestra visibilidad.

Carrocería

El frontal del coche, especialmente el filo del borde delantero del capó, es la parte que más sufre con los impactos de los insectos. Lo mejor para protegerlo es usar selladores y ceras que hagan, como en el caso del parabrisas, que los restos no se incrusten demasiado.

Lo más importante es no frotar los restos de los insectos con una esponja en ningún caso. Si lo hacemos, lo más probable es que no quitemos las manchas y las partes duras de su esqueleto rayen la pintura. Lo mejor para eliminar los insectos del frontal del coche , retrovisores, etc es seguir estos pasos:

Humedecer con agua tibia la zona a limpiar y dejar un tiempo actuando para que se ablande. En un lavado de agua a presión, usar el chorro de agua caliente con jabón para eliminar los residuos sólidos (cuidado con los números de la matrícula, es fácil arrancar el adhesivo blanco reflectante con el chorro de agua). Una vez sin restos de sus esqueletos, podremos quitar las manchas frotando con una esponja o con un cepillo suave.

En los centros de lavado a presión, aconseja mantener una distancia mínima de 30 cm desde la punta de la lanza hasta el vehículo para evitar una presión excesiva de agua sobre el coche.

Si queremos prevenir, para proteger la carrocería podemos usar cera en esa parte delantera donde suelen instalarse los mosquitos, que, aunque no evitara que se estampen contra esa zona, si protegerá la pintura y carrocería.

Temas

Insectos

Lluvia

Pintura

Motor