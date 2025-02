¿Puedo aparcar en mi propio vado?

A.P. Domingo, 23 de febrero 2025, 10:00 Comenta Compartir

Un vado permanente es una autorización municipal que impide el estacionamiento frente a un acceso de vehículos. Su función principal es garantizar que el propietario pueda entrar y salir de su garaje sin obstáculos. Sin embargo, el vado no convierte ese espacio en una plaza de aparcamiento privada. Esto significa que ni tú ni nadie puede aparcar en la zona de vado, ya que su uso está reservado exclusivamente como paso de vehículos.

Por lo tanto, ¿puedo estacionar en mi propio vado? No. Aunque seas el titular del vado, estacionar tu coche en la zona reservada sigue estando prohibido. Esto se debe a que el vado no otorga derechos de aparcamiento, sino solo la garantía de acceso libre. De hecho, hay que tener en cuenta una regla clave: Un vado es un paso de vehículos, no una zona de estacionamiento.

Y las sanciones por estacionar en un vado varían según la ciudad, pero en general pueden ir desde 90 euros hasta 200 euros. Además, en algunos casos, las autoridades pueden ordenar la retirada del vehículo por la grúa, lo que supondría un coste adicional.

