Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 25 de agosto
Señal de STOP P.F.

Vigila las fotos que te llegan del coche al multarte: No todo vale

N. Soage

Martes, 26 de agosto 2025, 09:00

Para que la imagen de una multa sea válida, la ley exige que estas capturas acrediten de forma clara e inequívoca la comisión de la infracción. No todo vale. Así lo ha confirmado recientemente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Valencia, en una sentencia favorable a uno de nuestros clientes. El caso gira en torno a una multa impuesta por no detenerse ante una señal de STOP, basada exclusivamente en una imagen captada por los nuevos sistemas automáticos de vigilancia implantados por la DGT desde 2023. Estos sistemas también se utilizan para sancionar por sobrepasar líneas continuas, y afectan diariamente a miles de conductores en toda España.

Por lo tanto, desde Pyramid Consulting sostienen que, en sanciones como las mencionadas, donde no interviene un agente de la autoridad, la única prueba disponible suele ser la imagen. Por tanto, su calidad, nitidez y contenido son determinantes. En este caso, la fotografía incluida en el expediente no mostraba con claridad si el vehículo se había detenido previamente ni permitía identificarlo de forma fiable. Como consecuencia, se vulneraba el principio de presunción de inocencia del conductor, quien negó los hechos desde el inicio del procedimiento.

La jueza resolvió que «se trata de un sistema que no hace medición, sino que capta las imágenes cuando el vehículo ya ha sobrepasado la señal de STOP, no siendo suficientes las fotografías aportadas para desvirtuar el principio de presunción de inocencia».

Esto demuestra que, si las pruebas no son concluyentes, la Administración no puede imponer una sanción. La justicia, en este caso, reconoce que no se ha practicado prueba de cargo suficiente. Desde Pyramid Consulting, entidad especializada en la defensa de conductores, celebran esta decisión como una victoria para los derechos fundamentales. «Cuando empezamos a recibir este tipo de sanciones en nuestro departamento jurídico, nos percatamos de que en muchos casos las imágenes realmente no probaban nada», señala Almudena Zapatero, abogada responsable del caso, quien subraya que a menudo no se puede determinar si el vehículo se detuvo previamente ni quién lo conducía. Por ello, insiste en que es fundamental no aceptar la multa sin más y solicitar un análisis técnico riguroso del expediente.

Por lo tanto, antes de abonar una multa impuesta por sistemas automáticos, es importante valorar si realmente existen pruebas sólidas que justifiquen la sanción. Recurrir a tiempo puede marcar la diferencia.

