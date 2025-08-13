BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las reseñas de Google determinan cuáles con los mejores talleres de España

Juan Roig Valor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:00

Lo que determina el grado de satisfacción de un cliente con su taller es el trato que reciben por parte de los profesionales, más allá del precio. Así lo deja patente el estudio 'Google y las experiencias de los españoles en el taller», elaborado por Ipsos.

En él, la consultora analizó 240.000 reseñas de Google entre los años 2021 y 2024 en los talleres de las redes de servicio de Euromaster, Aurgi, Midas, Norauto y Feu Vert. El trato al cliente fue el factor determinante, con un 36% de presencia en las reseñas.

Los conductores españoles suelen dar una valoración de cuatro sobre cinco estrellas a los talleres, dejando patente que muchos se toman la molestia de dejar un comentario positivo, mucho más que los negativos. En total, el 14% fue relativo a los precios de los talleres.

Los clientes valoran la eficacia en las reparaciones y la experiencia de los mecánicos, pero no consideran que se brinde información suficiente sobre el estado del vehículo y los plazos de entrega, una incógnita que genera ansiedad.

Lo más reseñado en los comentarios, según Ipsos, son los trabajos relacionados con los neumáticos. Las llantas están en primer lugar, con un 23%, y le siguen las ruedas (20%) y los pinchazos (13%).

En los últimos años, ha habido un incremento en el interés por la gestión de citas por internet y la rapidez en la atención. Dado que quedarse sin coche nunca es agradable, la conveniencia y la agilidad en los procesos se suelen traducir en valoraciones altas para los talleres y estos destacan sobre los demás.

En el informe, los centros de reparación mejor valorados fueron los de Euromaster, con una nota media de 4,7 en los últimos cuatro años. A ellos les siguen Midas, con un 4,2 de media y, tras ellos, Feu Vert, Norauto y Aurgi, empatados con 3,8 estrellas.

