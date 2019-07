El PSOE obtendría el 41,3% de los votos, según un sondeo del CIS previo a la investidura El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta Carmen Calvo, durante el debate de intestidura. / Virginia Carrasco El PP se situaría en el 13,7% de los sufragios según el barómetro, mientras que Unidas Podemos superaría a Cs al obtener el 13,1% con la suma de En Comú Podem R.C. Madrid Martes, 30 julio 2019, 14:57

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este martes su barómetro correspondiente al mes de julio. En él otorga al PSOE el 41,3% de los votos, dato que le sitúa en cifras récord y al borde la mayoría absoluta «si las elecciones se celebraran mañana», tal y como formulan la pregunta los encuestadores.

Tras el PSOE, que pasa del 39,5% al 41,3%, se sitúa el PP que mantiene el mismo porcentaje que en el mes anterior, con un 13,7% de voto directo, mientras que Cs cae en un mes más de tres puntos, del 15,8% al 12,3% por ciento, en tanto que Unidas Podemos y sus confluencias sube ligeramente, del 12,7% al 13,1% (con la suma de En Comú Podem, su marca en Cataluña, que aglutina un 2,3%), superando a Cs que cae con fuerza. Vox, por su parte, se mantiene en quinto lugar con el 4,6% de las papeletas.

El trabajo de campo se realizó durante los primeros días de este mes, coincidiendo con las negociaciones para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pero antes de que se frustrara por la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

Valoración de líderes

En cuanto a la valoración de líderes, el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, es el que mejor sale parado, con 4,3 puntos sobre 10, aunque pierde cinco décimas respecto al mes anterior. Le sigue Albert Rivera, de Cs, con 3,4 puntos; Pablo Casado, con 3,1; Pablo Iglesias, con 3,3; y Santiago Abascal, de Vox, con el 2,3. Todos ellos también pierden nota respecto a junio.

El sondeo vuelve a preguntar a los ciudadanos sobre la conveniencia de reformar la Constitución para eliminar el requisito de la mayoría absoluta para elegir al presidente, algo que ahora solo es necesario en la primera votación de investidura.

Un 49,9 por ciento de los encuestados está a favor de reformar la Carta Magna para prescindir de ese requisito frente al 27,1 que no lo ve necesario y un 23 que no sabe o no contesta.

Los socialistas piden el desbloqueo

Después de la publicación del barómetro, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido al PP, a Cs y a Podemos que desbloqueen la investidura de Pedro Sánchez y eviten unas nuevas elecciones tras conocerse los últimos datos del CIS que demuestran «la amplísima confianza» de los españoles en el PSOE.

«No hay derecho a que Casado, Rivera e Iglesias sigan bloqueando la formación del único gobierno posible», se ha quejado Simancas.