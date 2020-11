Felipe González responde a Adriana Lastra: «A mí nadie me manda callar» El expresidente señala que la situación en España «exige tener un proyecto a medio y largo plazo, más allá de unos Presupuestos de 2021» El expresidente Felipe González. / EFE MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Jueves, 26 noviembre 2020, 11:03

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha respondido este jueves a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, afirmando que «nadie me manda callar». «Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista», ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Lastra había reivindicado la libertad de los nuevos dirigentes socialistas después de que destacadas figuras históricas del partido, como el propio González o el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, censurasen la influencia de EH Bildu en las negociaciones de los Presupuestos de 2021.

El expresidente había señalado que «el acuedo con Bildu es absolutamente despreciable» y ha reiterado que la situación política en España, agravada por la crisis del coronavirus, «exige tener un proyecto a medio y largo plazo, más allá de unos Presupuestos de 2021», en respuesta a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez el pasado domingo, cuando dijo que «las únicas siglas» que le preocupaban eran «PGE (Presupuestos Generales del Estado).