Rufián se confiesa a Jordi Évole: «Tengo el ego de un camión»

Javier Varela Madrid Lunes, 3 de marzo 2025, 09:34 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, fue el protagonista del programa 'Lo de Évole' presentado por Jordi Évole. El político catalán mostró su lado más personal y reconoció que en ocasiones ha tenido que controlar su ego: «Cada día. Tengo el ego de un camión porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico, pero a la par tengo muchas inseguridades que lo domestican». Además, desveló durante la entrevista que en su casa se hablaba de política a un nivel, en ocasiones «enfermizo».

En la charla con Évole, Rufián fue autocrítico con su propio partido político y aseguró que le parece grave «que no haya más gente como yo en ERC». «Hay miles de personas en este país como yo, yo no soy extraordinario ni mucho menos. No somos raros. Yo no debería ser el copito de nieve de ERC», añadió antes de reconocer que le intentaron fichar en Convergència, pero que rechazó porque no se veía «en ese mundo». De sus inicios en política reconoció que le molestó «no ser reconocido como un político serio» en sus inicios. «Decían (en los artículos de determinados columnistas de los que no ha especificado el nombre) que era un muñeco, que me lo escribían, que era idiota... Cuando entendí que nunca iba a agradar a según quién y que mi labor era llegar al WhatsApp de mi madre y sus amigas, para mí fue un click. Es obsesivo para mí que se me entienda», confesó.

El portavoz de ERC confesó de qué se arrepentía cuando el presentador le preguntó: «¿Alguna vez llegaste a pensar que te habías pasado?». «Sí, con Carme Chacón», afirmó el Rufián. «Tuve con ella una relación muy breve, fue la primera candidata del PSC en mi primera campaña y le di bastante caña», reconoció.

En ese momento, confesó que «la noche antes de que muriera, puse un tuit. No iba contra ella, pero al día siguiente se anunció que había muerto». «A veces me acuerdo y pienso que debería haber tenido una conversación con ella», se lamentó cuando habló de la política socialista. «El tuit no iba hacia ella, pero sí que pensé que igual se encontraba ya mal la noche antes, se puso a leer e igual me leyó», explicó emocionado. Aunque no recordaba qué decía aquella publicación, sí reconoció la lección que le dejó la experiencia: «Ahora tiendo a decir lo que tengo que decir en el atril y ser lo duro que tenga que ser en el atril».

«Que se hable de mi físico reconozco que me afecta»

Además, Gabriel Rufián desveló que tiene «un problema con la autoridad». «Tiendo a buscar siempre el conflicto con quien está por encima de mí. Tiendo a buscarme un enemigo, lo necesito. Necesito algo que me joda, que me llame», señaló. «En política necesito tener una motivación. En las comisiones de investigación necesito empaparme de lo que ha hecho esa persona, necesito que me duela», confesó.

En la charla, el portavoz de ERC confesó que no lleva bien que se hable de su físico: «Un artículo de un periódico de raíz catalana decía que 'Rufián gana peso'. Era que estaba gordo. Me afectó muchísimo. Que se hable de mi físico reconozco que me afecta», explicó.