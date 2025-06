Disfruta en BeUp de un verano lleno de descuentos en sus Camps Multiactividad

Miércoles, 11 de junio 2025, 19:08 Compartir

Convertirse en socio de beUp Burgos no solo significa acceder a un centro deportivo de calidad, sino que también te brinda beneficios exclusivos que facilitan la conciliación familiar y garantizan un verano divertido, seguro y enriquecedor para tus hijos. Desde el momento en que te unes, podrás aprovechar una serie de ventajas pensadas para hacer de estas vacaciones una experiencia inolvidable.

Una de las principales ventajas de ser abonado en beUp es el acceso inmediato a una amplia gama de servicios y actividades diseñadas para mantener a los niños activos y felices durante todo el verano, gracias a sus Camps Multiactividad beUp. Los socios disfrutan de descuentos exclusivos en los Camps Multiactividad, que se desarrollan entre el 24 de junio y el 5 de septiembre, con tarifas especiales. Esto hace que la opción sea no solo atractiva, sino también muy ventajosa para las familias que buscan una solución integral.

Los campamentos están dirigidos a niños y niñas de 3 a 14 años, adaptándose a diferentes edades y gustos. La variedad de actividades, como escalada, piscina, talleres creativos, excursiones y juegos deportivos, permite que los pequeños vivan experiencias únicas, fomentando su confianza, creatividad y habilidades sociales. Todo en un entorno supervisado por profesionales cualificados, garantizando siempre su seguridad y bienestar.

Pero los beneficios de ser socio de beUp no terminan aquí. También tienes acceso a servicios adicionales como el aula matinal gratuita para socios, que funciona de 7:30 a 10:00, y la opción de comedor con tarifas preferentes y flexibles. Esto te permite organizar tu día con total tranquilidad, sabiendo que tus hijos están en un lugar seguro, lleno de actividades estimulantes y supervisadas.

Otra ventaja clave es la reserva anticipada, que asegura plaza en los campamentos y te permite planificar con calma unas vacaciones llenas de diversión y aprendizaje. Además, los descuentos en todas las semanas de campamento y en los servicios adicionales hacen que la oferta sea aún más accesible y conveniente para las familias.

Precios semanales especiales para abonados

Semanas de Camps Multiactividad: abonados/as: 52,95 €, no abonados/as: 83,95 € además los días festivos se descontarán del importe semanal. Pero no solo eso, beUp ofrece Servicios adicionales aula matinal: GRATUITO para abonados/as, 14,95 €/semana para no abonados/as y también servicio de comedor: día suelto 9€ y semana completa 40 euros.

CENTROS BEUP Web: www.centrosbeup.es

¡¡Todo son ventajas para que tus hijos vivan un verano que no van a olvidar!!

Hacerse socio de beUp desde el primer momento no solo facilita la conciliación laboral y familiar, sino que también ofrece a los niños la oportunidad de vivir un verano lleno de aventuras, nuevos amigos y momentos felices.

¡No esperes más y aprovecha todas estas ventajas por abonarte a beUp!!

