Partix se une a Yoyoxi para revolucionar la decoración y los regalos infantiles en Burgos

Decoración con globos llenos de magia y los personajes Disney más adorables se dan la mano en una unión perfecta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56

Partix y Yoyoxi, dos establecimientos que han decidido sumar fuerzas para ofrecer lo mejor de ambas tiendas, la decoración con globos y los artículos y peluches más adorables y actuales. El resultado es un único lugar que combina la magia decorativa de los globos con la ternura y el encanto de los productos oficiales de marcas como Disney, Pixar o Bluey.

Especialistas en decoración con globos, han demostrado que un elemento tan simple puede convertirse en el alma de cualquier evento. Un cumpleaños, un baby shower o una fiesta temática, sus composiciones no dejan indiferente a nadie. Arcos, columnas, techos y paredes se transforman con creatividad y color, creando ambientes que sorprenden tanto a niños como a adultos.

Los globos, con helio o sin él, grandes o pequeños, metalizados o pastel…la variedad que ofrecen permite adaptarse a cualquier gusto y necesidad. Y lo mejor: su servicio profesional garantiza resultados impecables y un precio competitivo.

Además en la nueva unión de estos dos establecimientos que da como resultado una ampliación de los servicios de Yoyoxi, incluyendo la decoración con globos, encontramos también un paraíso para cualquier niño y no tan niño: mochilas de peluche adorables, botellas reutilizables con diseños divertidos, estuches, portameriendas, adorables peluches y material escolar con los personajes más queridos de Disney y otras marcas. Mickey, Minnie, Stitch, Bluey y muchos más.

La fusión entre ambas tiendas supone un gran paso para celebrar de forma especial y encontrar la más bonita decoración en el mismo lugar. Ahora, no solo se puede encontrar la decoración perfecta con para una fiesta, sino también los regalos más ideales.

Su equipo: cercano, profesional y con una atención personalizada. Te asesorarán con mimo para que cada elección encaje con los gustos, edad y necesidades de cada niño, niña, o adulto.

Un arco de globos espectacular o un peluche de Disney que se convierte en compañero inseparable, la unión de Partix a Yoyoxi son la fórmula perfecta para celebrar una fiesta increíble.

¿Dónde encontrar al nuevo Yoyoxi?

Donde siempre, en la calle San Juan 9, Burgos

¡Acércate y descubre sus nuevos productos y decoración con globos!

