El verano entra en su recta final, y con él, llega el momento más esperado por los amantes del calzado: el espectacular remate final de rebajas en Marlene Cruz y Marlene Cruz Urban. Si todavía no te has pasado por sus tiendas, esta es tu última oportunidad para hacerte con ese par de zapatos que no solo te enamoró a primera vista, sino que ahora puedes conseguir a precios irresistibles.

Con descuentos de hasta un 70%, este remate final es el cierre perfecto de una temporada repleta de estilo, comodidad y diseño. Y como siempre, con la garantía de una fabricación 99% española, sello de identidad de ambas zapaterías burgalesas, que apuestan por lo nacional sin renunciar a la moda y a la calidad.

Últimas tallas, últimas oportunidades

En este tramo final de rebajas encuentra al mejor precio las últimas tallas. Si buscas renovar tu fondo de armario con calzado cómodo y a la moda, este es el momento de visitar Marlene Cruz Urban, donde encontrarás las mejores opciones tanto para mujer como para hombre, con especial atención al calzado de confort y zapato de vestir masculino. Y si lo tuyo son las sandalias más estilosas para eventos o salidas especiales, la sección de calzado de fiesta en Marlene Cruz es todo un tesoro por descubrir.

La variedad y la calidad es, sin duda, una de las señas de identidad de estas tiendas: desde sandalias planas y modelos casuales para el día a día, hasta diseños con detalles metalizados, acabados en dorado, negro elegante o con apliques modernos. Y todo ello, con la atención personalizada, cercana y satisfactoria.

Calidad que no entiende de temporadas

Marlene Cruz ha logrado consolidarse como una zapatería de referencia en Burgos no solo por sus diseños actuales, sino por su compromiso con la calidad-precio. Ofrecer calzado de primeras marcas, con materiales duraderos y fabricación cuidada, ha sido una fórmula ganadora que en este remate final alcanza su punto más alto.

El lema es claro: camina con estilo, sin renunciar al confort. Porque no hay nada mejor que un zapato bonito que, además, te permita disfrutar de cada paso sin molestias.

Agosto, aire fresco y nueva colección

Y mientras las rebajas se despiden a lo grande, agosto se prepara con grandes novedades. Marlene Cruz y Marlene Cruz Urban ya tienen la mirada puesta en la colección primavera-verano 2025, que promete sorprender con nuevas líneas, materiales y colores que marcarán tendencia la próxima temporada. Una razón más para pasarte por sus tiendas y descubrir antes que nadie lo que está por venir.

ZAPATERÍAS MARLENE CRUZ Instagram: @zapatosmarlenecruz

Direcciones: Marlene Cruz (especializada en mujer): Soportales de Antón, Plaza de la Libertad, 10, Burgos y Marlene Cruz Urban (calzado confort mujer y caballero, y zapato de vestir hombre): Plaza Libertad s/n, Burgos

Teléfono: 947 65 56 65

El chollo del verano te espera y además ve preparando tu zapatero con las novedades que llegan, este es el momento perfecto para visitar sus dos ubicaciones:

El REMATE FINAL ha comenzado… ¡No lo dejes pasar!

