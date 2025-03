Sabemos el secreto del restaurante Martin's

Viernes, 21 de marzo 2025, 10:01 Compartir

Lo que parece un secreto debido a su sabor, calidad y textura, realmente es el resultado de una meticulosa selección de los mejores productos para que la smash de Martin's sea la hamburguesa más espectacular que te vas a comer en Burgos. Y es que, como bien dicen los expertos, la materia prima lo es todo, y cuando esta es de excelencia, el resultado es inigualable.

Martin´s ha logrado convertirse en un referente en la ciudad, y la razón principal de su éxito no es otra que la frescura de sus ingredientes, calidad de la carne que utilizan en sus hamburguesas, y todos los productos para elaborarla como el pan Martin´s, pan de importación seleccionado como uno de los mejores del mundo, llegado directamente de América, los huevos que entran en sus cocinas son ecológicos tamaño XL de La Granja de Marina, seleccionados uno a uno, o la espectacular mermelada de cecina, como toque final…

La carne de Cárnicas Santa María es la base de su receta, una carne de la que nunca se escatima en calidad.El proceso de selección es exclusivo y único. Se realiza una selección en vivo de las vacas, para después elegir cuidadosamente las piezas nobles del animal, como el rabillo, la aguja o la presa, asegurando que solo las mejores piezas lleguen a la cocina de Martin´s.

Una vez seleccionada la carne, se deja madurar en cámara entre 35 y 40 días para obtener la máxima calidad y sabor. Tras este proceso, la carne se pica al momento, manteniendo la frescura y el sabor de cada pieza, junto con la mejor grasa del animal, la del lomo bajo, lo que asegura una hamburguesa jugosa, sabrosa y con una textura perfecta. La combinación de estas piezas exclusivas, con su pan Martin´s, y todos los productos frescos de comercio local que se utilizan, es lo que da a la hamburguesa de Martin´s ese sabor inconfundible.

RESTAURANTE MARTIN'S Web: https://martinburger.last.shop/es/martin-s-burger

Dirección: Calle Valentín Jalón, 9, 09005 Burgos

Además de su inigualable carne, Martin´s ofrece una experiencia culinaria única, con una cocina abierta que permite ver todo el proceso de preparación. El concepto de hamburguesa en Martin´s va mucho más allá de lo que el público espera, y es precisamente este enfoque lo que hace que los clientes salgan siempre satisfechos y deseen regresar una y otra vez. Cada mes, puedes disfrutar de la 'Hamburguesa del mes¡, diseñada según los gustos y las peticiones de los clientes

Todo un abanico de productos de calidad y locales que bien merece poner en valor.

Las palabras se quedan cortas para describir la calidad de Martin's, que no solo se percibe en el conjunto, sino también en los pequeños detalles de cada plato. Si aún no has probado la smash de Martin´s, no esperes más: la magia y el secreto están esperando, descúbrelo por ti mismo.

