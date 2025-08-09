BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cartel de la exposición. BC

400 años, 159 apellidos y un rincón único que descubrir en un pueblo de Burgos

En pleno corazón de la España vaciada, un pequeño pueblo de Burgos guarda un tesoro cultural: una exposición que recorre siglos de historia familiar a través de documentos, objetos y recuerdos restaurados con mimo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08

En Cañizar de Amaya, un tranquilo pueblo de Burgos, una exposición singular invita a viajar en el tiempo. 127 apellidos castellanos es el resultado de año y medio de trabajo de investigación genealógica, que ha permitido rastrear hasta 159 apellidos y remontarse diez generaciones atrás, con documentos que van desde el siglo XVII hasta finales del XX.

¿Por qué entonces el título habla de 127? Su creador, Antonio Hierro Rey, decidió centrarse en la rama paterna de su familia —la de apellido Hierro—, que suma exactamente esos 127 apellidos. Es, además, la parte de la historia que más vínculos personales y objetos conservados le ha permitido incluir en la muestra.

Historia y emoción

El recorrido combina historia y emoción: más de 50 piezas originales o restauradas, copias de partidas de bautismo y matrimonio, objetos únicos de madera y recuerdos personales reunidos a lo largo de los años. Todo ello, montado con un 90% de materiales reutilizados y acompañado por visitas guiadas que desvelan las historias detrás de cada objeto.

10 Generaciones

Durante las más de 1.000 horas de trabajo Antonio Hierro ha rastreado 10 generaciones. Ha identificado 159 horas apellidos en total y 127 de la rama paterna. Se ha pasado más de 200 horas rastreando en archivos episcopales y la exposición cuenta con más de 50 objetos originales o restaurados y más de 100 copias de partidas de bautismo y matrimonio.

Pero esta muestra no es solo un ejercicio de memoria. Su creador la concibe como «un oasis en la España vaciada», un lugar donde la cultura vive gracias a quienes la preservan y comparten.

La exposición se puede visitar del 2 al 31 de agosto, con grupos reducidos de seis personas y reserva previa. Un plan perfecto para los amantes de la historia, la cultura popular y las pequeñas joyas que se esconden en los pueblos de Burgos.

