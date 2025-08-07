Un viaje a la indumentaria tradicional de Burgos a exposición en Moradillo de Roa La muestra podrá visitarse del 11 al 27 de agosto, ambos inclusive, en horario de 17:30 a 20:30 horas, en el Salón Ayuntamiento

El próximo 11 de agosto a las 20:00 horas, se inaugura en el Salón del Ayuntamiento de Moradillo de Roa la exposición didáctica 'Vestir el Pasado', una iniciativa centrada en la divulgación y preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial, con especial énfasis en la indumentaria tradicional de la provincia de Burgos.

Este proyecto, que podrá visitarse del 11 al 27 de agosto, ambos inclusive, en horario de 17:30 a 20:30 horas, propone una inmersión profunda en los procesos, técnicas y significados que rodeaban el acto de vestirse en contextos tradicionales, reivindicando el papel de la mujer como transmisora clave de estos saberes.

A través de maniquíes en proceso de vestirse, piezas originales, paneles explicativos y material audiovisual, el visitante podrá comprender cómo cada prenda era portadora de significado social, simbólico y cultural, y cómo la indumentaria reflejaba aspectos como el estado civil, la festividad, la edad o el entorno local.

El proyecto no solo destaca por su enfoque educativo, sino también por su compromiso con la salvaguardia del patrimonio vivo. «Vestir el Pasado» pretende así recuperar, documentar y transmitir conocimientos que han llegado hasta nuestros días por vías no formales, en el ámbito familiar o comunitario, y que en muchas ocasiones han sido descontextualizados o estereotipados.

La elección de Moradillo de Roa como sede responde al compromiso del municipio con la cultura y las tradiciones, y representa una oportunidad única para acercarse a un patrimonio que forma parte de la identidad colectiva burgalesa.

Esta exposición está abierta a todos los públicos y se presenta como una herramienta valiosa para investigadores, docentes, estudiantes, amantes de la tradición o cualquier persona interesada en conocer, valorar y conservar el legado textil de nuestros antepasados.

