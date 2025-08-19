BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un comercio rural de la provincia de Segovia. A. Tanarro

54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos

La Diputación ha concedido la primera parte de la ayuda, aunque aún quedan 196.111 euros de remanente para la segunda convocatoria

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 19:35

El 60% de los pueblos de la provincia de Burgos no cuentan con ningún comercio. En ocasiones, el problema se encuentra en el proceso de transferencia del negocio, una cuantía cara que no pueden pagar muchos emprendedores.

Por ello, instituciones como la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León destinan ayudas a estos negocios rurales. En el caso de la Diputación, y a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), ha destinado 53.888,92 euros en la transferencia de cuatro negocios rurales.

En 2024 se invirtieron 90.303 euros para ejecutar los cambios de dueños de cinco negocios en la provincia de Burgos. Sin embargo, estas subvenciones fueron limitadas y varios comercios quedaron fuera. Para este 2025, la partida presupuestaria ha alcanzado los 250.000 euros, 90.000 más que un año antes.

Noticias relacionadas

Dos comunidades energéticas de Burgos reciben 1,14 millones para proyectos innovadores de autoconsumo

Dos comunidades energéticas de Burgos reciben 1,14 millones para proyectos innovadores de autoconsumo

De 2.000 a 20.000 euros, los 28 pueblos de Burgos que recibirán ayuda para excavaciones arqueológicas

De 2.000 a 20.000 euros, los 28 pueblos de Burgos que recibirán ayuda para excavaciones arqueológicas

En la primera resolución de la convocatoria, Sodebur ha repartido 53.888,92 euros entre cuatro negocios. Estos corresponden a tres mujeres y un hombre que han recibido ayudas de entre 3.800 y 25.000 euros. En este gráfico se observa la relación entre la cuantía que se solicitaba y la otorgada por Sodebur para estos negocios rurales burgaleses:

Asimismo, la Diputación de Burgos confirma que dos solicitantes de la ayuda se han quedado fuera del reparto porque el reparto de la transferencia era superior a 150.000 euros.

Segunda convocatoria de subvenciones

Por otro lado, del presupuesto total de las subvenciones para transferencias de negocios restarían aún 196.11,08 euros. Estos podrán ser repartidos en una segunda resolución que Sodebur ya ha estimado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
  2. 2 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos
  3. 3 Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales
  4. 4 Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios
  5. 5 Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo
  6. 6 Herida una mujer de 70 años en un accidente en la Plaza de Toros de Aranda
  7. 7 Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos
  8. 8 Herida una mujer tras colisionar con un camión en Burgos
  9. 9 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 18 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta 54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos

54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos