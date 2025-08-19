54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos La Diputación ha concedido la primera parte de la ayuda, aunque aún quedan 196.111 euros de remanente para la segunda convocatoria

Sara Sendino Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 19:35

El 60% de los pueblos de la provincia de Burgos no cuentan con ningún comercio. En ocasiones, el problema se encuentra en el proceso de transferencia del negocio, una cuantía cara que no pueden pagar muchos emprendedores.

Por ello, instituciones como la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León destinan ayudas a estos negocios rurales. En el caso de la Diputación, y a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), ha destinado 53.888,92 euros en la transferencia de cuatro negocios rurales.

En 2024 se invirtieron 90.303 euros para ejecutar los cambios de dueños de cinco negocios en la provincia de Burgos. Sin embargo, estas subvenciones fueron limitadas y varios comercios quedaron fuera. Para este 2025, la partida presupuestaria ha alcanzado los 250.000 euros, 90.000 más que un año antes.

En la primera resolución de la convocatoria, Sodebur ha repartido 53.888,92 euros entre cuatro negocios. Estos corresponden a tres mujeres y un hombre que han recibido ayudas de entre 3.800 y 25.000 euros. En este gráfico se observa la relación entre la cuantía que se solicitaba y la otorgada por Sodebur para estos negocios rurales burgaleses:

Asimismo, la Diputación de Burgos confirma que dos solicitantes de la ayuda se han quedado fuera del reparto porque el reparto de la transferencia era superior a 150.000 euros.

Segunda convocatoria de subvenciones

Por otro lado, del presupuesto total de las subvenciones para transferencias de negocios restarían aún 196.11,08 euros. Estos podrán ser repartidos en una segunda resolución que Sodebur ya ha estimado.

Temas

Comercio

Sodebur

Subvenciones