La alcaldesa de Cardeñadijo (PSOE) recogerá su acta y no pedirá perdón al PP «por defender los intereses del pueblo» Ayuntamiento de Cardeñadijo. / BC El PSOE apunta que fue la Fiscalía la que calificó y denunció los hechos y ellos se unieron a dicha sentencia por «los intereses del pueblo» frente a una operación urbanística por la que el pueblo perdió 4,2 millones de euros AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Viernes, 7 junio 2019, 12:44

El Partido Popular del Ayuntamiento de Cardeñadijo ha exigido a la actual alcaldesa del municipio, Daniela Grijalvo, que no recoja su acta como edil el próximo 15 de junio. El PSOE, partido al que pertenece la actual alcaldesa en funciones, ha vuelto a ganar las elecciones municipales en Cardeñadijo por mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE ha contestado al grupo 'popular' y ha manifestado que Grijalvo «recogerá su acta de concejal y será reelegida por cuarta vez, con mayoría absoluta, como alcaldesa de Cardeñadijo. Junto a su equipo de Gobierno seguirá peleando por conseguir lo mejor para nuestro pueblo y dando las explicaciones con claridad y transparencia».

El PP exige una disculpa pública y que sea Grijalvo o su partido los que asuman las costas procesales por un procedimiento judicial que se remonta muchos años en el tiempo. El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cardeñadijo y confirmaba así el fallo de la Audiencia Provincial en el que se absolvía al exalcalde del PP, Alberto Calvo. Esta exigencia del PP es considerada como algo «inaudito» para los socialistas. Aclaran que fue «el PP el causante de las conductas de irregularidad administrativa y de una mala gestión de evidente ilegalidad». Añade el PSOE que «el pueblo lo sabe todo y está muy bien informado», por eso el pueblo de Cardeñadijo lleva tres legislaturas con mayoría socialista «y así ha sucedido en estas últimas elecciones».

El PSOE de este pueblo «acata la sentencia del Tribunal Supremo» pero creen que «la resolución no ha hecho justicia a los intereses del pueblo, único perjudicado de esta operación urbanística en la que para los tribunales nadie es responsable, algunos gestionaron mal, muchos ganaron dinero pero fue el pueblo quien perdió».

Aún así, el grupo socialista recuerda que tanto el Tribunal Superior de Castilla y León como el Tribunal Supremo han afirmado como hechos probados que no hubo concurso público saltándose así el Reglamento Urbanístico de la Junta; que tampoco se pidió permiso a la Diputación, como es obligatorio; que los avales eran cheques sin fondos, sin ningún tipo de garantía; que los promotres ingresaron 2,5 millones de euros en un mes; que aún sabiendo que no se tenía que pagar el IVA se pidió un crédito de 300.000 euros para pagarlo y que el dinero se dedicó a sufragar gasto corriente, todo ello sin convocar al Pleno.

Los tribunales también afirmaron como hechos probados que se emitieron certificaciones que no se ajustaron a los acuerdos de los Plenos, con expresiones que no constan en acta, y que el arquitecto municipal dirigía también las obras de la cooperativa siendo aún arquitecto en el Ayuntamientos. «Todos estos son hechos probados en la sentencia», recuerda el PSOE de Cardeñadijo y añaden que «fue la Fiscalía la que calificó y denunció los hechos y los socialistas de Cardeñadijo se unieron a la denuncia».

Ante las acusaciones del PP de que los socialistas y Grijalvo actuaron con «inquina personal», el PSOE remite a una frase de la sentencia en la que se asegura que «es evidente la mala gestión que ha ocasionado al municipio la pérdida de suelo y de dotaciones» y añaden que se actuó para resarcir al pueblo de una «pérdida incontestable del patrimonio de todos los vecinos valorada en 4.200.000 euros».

El PP del pueblo asegura que su exalcalde actuó correctamente, algo que el PSOE no entiende, ya que la sentencia afirma de un modo literal que «la tramitación del expediente de permuta no ha cumplido la normativa administrativa y no se realizó cumpliendo todos los requisitos legales y por ello la Diputación Provincial no lo aprobó».

El PSOE no pedirá perdón al PP por velar «por los intereses de Cardeñadijo desde la honestidad y la transparencia» y apuntan que se ha informado al pueblo de todo este procedimiento pero «nunca hemos oído a un exalcalde del PP ni pedir perdón por la conducta ilegal ni dar explicaciones a los vecinos».