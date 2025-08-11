'Altares', la exposición que une moda, artesanía y memoria rural, llega a un pueblo de Burgos La muestra del diseñador Jorge García Varona y el fotógrafo Álex Heras podrá visitarse en el C.A.E. de Tardajos (Centro Antiguas Escuelas Padre Mariano) hasta el 17 de agosto

BURGOSconecta Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

El pasado domingo, 10 de agosto, se inauguró en el C. A .E. de Tardajos (Centro Antiguas Escuelas Padre Mariano) la muestra 'Altares', una propuesta artística del diseñador de moda Jorge García Varona, con la colaboración del fotógrafo Álex Heras. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de agosto y podrá visitarse todos los días de 18:00 a 21:00 horas, y de viernes a domingo también en horario de 13:00 a 14:30 horas.

Inspirada en el hogar de la abuela del diseñador, Altares invita a recorrer una «casa abierta» que recoge el eco de muchas otras: las de nuestras abuelas, las del pueblo, las que guardan aromas, texturas y recuerdos imborrables. A través de prendas, objetos, fotografías y material audiovisual, se construye un altar doméstico que celebra lo sencillo, lo heredado y lo hecho a mano.

La exposición reúne piezas de tres colecciones de Varona:

'Altares', eje central de la muestra, dedicada a la memoria rural. 5 piezas que unen tejidos tradicionales como colchas, toallas, lámparas de araña y cortinas con patrones contemporáneos que proponen una visión de la moda masculina actualizada a través de prendas modulables y personalizables.

'Altar es Tardajos', una extensión creada específicamente para esta exposición, que incorpora un archivo fotográfico del municipio. Con técnicas tradicionales como la cianotipia o el ganchillo, se da forma a 4 conjuntos dedicados a los vecinos de Tardajos.

'Vía de los pecados', inspirada en la religión católica y la tradición de los Vía Crucis de las zonas rurales de Burgos, se exponen 4 de las piezas de esta colección.

Ampliar

Las creaciones de moda se acompañan de accesorios artesanales en cuero y de fotografías y fashion films de las colecciones. Este material audiovisual ha sido creado por el fotógrafo burgalés Álex Heras, quien también ha realizado una serie de entrevistas a vecinos y vecinas de Tardajos. Este archivo audiovisual, en colaboración con la sección de Patrimonio Inmaterial de la Diputación de Burgos, recoge testimonios sobre tradiciones, folclore, relaciones familiares y costumbres del pueblo de Tardajos como un ejercicio de memoria colectiva. Estas entrevistas también pueden verse en la web jorgevarona.com/entrevistas.

La muestra, construida con materiales propios de los hogares castellanos, se convierte así en un espacio donde cada detalle invita a detenerse, escuchar y recordar. Un espacio de reflexión sobre las tradiciones que pierden y una nueva visión de la moda como ejercicio de reaprovechamiento e identidad.