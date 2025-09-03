Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos La Junta ha contratado siete servicios externalizados para 2024 y 2025 por 160.100 euros. Sin embargo, no facilitan los datos sobre las intervenciones que se han realizado

La Gerencia de Atención Especializada de Burgos ha incrementado su presupuesto destinado a operaciones de cambio de sexo en los últimos tres años. Sin embargo, no se facilitan los datos exactos de las intervenciones realizadas a pacientes de la provincia, unas actuaciones previamente abonadas.

Desde 2022, la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia, ha invertido 236.300 euros en operaciones de cambio de sexo para pacientes burgaleses. Estas intervenciones incluyen la adaptación de los órganos sexuales masculinos a femeninos (vaginoplastias) y femeninos a masculinos (faloplastias), además del seguimiento posquirúrgico de cada operación.

Sexo y género no son lo mismo De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, sexo y género no son lo mismo. El sexo comprende las características biológicas de una persona, su naturaleza, y se determina en femenino y masculino. Por otro lado, el género incluye las características sociales y culturales que se atribuyen a las personas en función del sexo. Por ejemplo, una persona puede nacer biológicamente hombre (con pene) y que su sexo sea masculino pero, sin embargo, sentir que su género es femenino; es decir, sentirse mujer. También puede ocurrir al contrario. Asimismo, existen más géneros o identidades, como bigénero, pangénero, fluido o agénero.

En cuanto al número de operaciones, la Gerencia ha contratado desde 2022 un total de once intervenciones a burgaleses que querían cambiar su sexo. Sin embargo, a pesar de adjudicar los contratos, la Junta no especifica cuántas intervenciones se han llevado a cabo en estos cuatro años; es decir, si todas las operaciones pagadas se han llevado a término.

Las operaciones de cambio de sexo no se realizan en Burgos

Las intervenciones para cambiar de sexo no se realizan en ninguno de los tres hospitales de la provincia de Burgos. De hecho, la Gerencia de Atención Especializada subcontrata estas operaciones a diferentes clínicas, tal y como aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por tanto, si un paciente pretende someterse a alguna de estas intervenciones, como vaginoplastias o faloplastias, debe desplazarse hasta la clínica con la que se haya firmado el convenio. Entre 2022 y 2023, el contrato se acordó con el Hospital Pardo Aravaca, en Madrid, por una cantidad de 76.200 euros.

La Gerencia contrató entonces cuatro intervenciones de vaginoplastias: dos normales por 11.300 euros cada una y otras dos con técnica de colon por 20.200 euros cada una. Además, se incluía un presupuesto de 13.200 euros para «seguimiento posquirúrgico con internamiento», según el pliego, y como se puede observar en este gráfico:

En cuanto al segundo periodo, el de 2024 y 2025, la Gerencia estableció acuerdos con dos clínicas privadas para este tipo de operaciones, incluyendo intervenciones de cambio de sexo de mujer a hombre también. De hecho, el presupuesto destinado aumentó un 210%: de 76.200 euros a 160.100 euros.

Las cuatro vaginoplastias se han contratado en este periodo con Barnaclinic SA, situada en Barcelona, por los mismos importes que en el anterior contrato. En cuanto a las intervenciones de cambio de mujer a hombre, se firmaron otras tres. Dos faloplastias, cada una de 28.600 euros, una relacionada con prótesis de pene por 18.900 euros y el seguimiento posquirúrgico por 9.000 euros, como se contempla en este gráfico:

Sin embargo, a pesar de los 236.300 euros desembolsados por la Gerencia de Atención Especializada de Burgos a tres clínicas para la realización de once intervenciones en cuatro años, poco más se conoce al respecto sobre la ejecución de dichos contratos. Al ser preguntadas en reiteradas ocasiones y a lo largo de varios meses, tanto la Gerencia como la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se refugian en el silencio para no contestar a Burgosconecta.

Mutismo ante el número de operaciones externalizadas

Antes de la publicación de este artículo, Burgosconecta se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con la Gerencia de Atención Especializada de Burgos y con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El motivo era conocer cuántas operaciones de reasignación de género se habían llevado a cabo de pacientes burgaleses, puesto que se conoce las que se han contratado y pagado en los ciclos 2022/2023 y 2024/2025, pero no se sabe cuántas intervenciones se han autorizado.

En cuanto a las adjudicaciones de los contratos, tampoco la Gerencia ni la Consejería han respondido a Burgosconecta. Sí ha aclarado parte de las dudas de Burgosconecta la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, resolviendo un formulario de ejercicio de acceso a la información pública en tiempo y forma.

Por otro lado, ni la Gerencia de Burgos ni la Consejería de Sanidad han concretado precios, pacientes o número de operaciones respecto a otras intervenciones por las que se les ha preguntado, como mastectomías, implantes de pecho, orquiectomías (extirpacion de los testículos) o clitoroplastias (reconstrucciones de clítoris).

