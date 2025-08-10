Burgos, a la cabeza de las zonas de salud donde más pacientes no acuden a las citas médicas Según datos de la Junta de Castilla y León, un 3,5% de los burgaleses no acudió en 2024 a sus consultas en Atención Primaria

La Junta de Castilla y León ha publicado los datos en referencia a los pacientes que se abstienen de acudir a sus citas médicas en Atención Primaria en Castilla y León. La zona de salud de Burgos es aquella en la que más personas no van a estas consultas, con un total de 111.524 pacientes en 2024, seguido de Valladolid Oeste y Salamanca, con 89.556 y 87.612 respectivamente.

Esto supone que el 3,5% de aquellos que solicitan una visita a alguno de los especialistas de Atención Primaria en Burgos no acuden a la misma. Esto se encuentra ligeramente por encima de la media total de Castilla y León, que se sitúa en el 3,2%.

Sin embargo, aunque se trate de la mayor cifra según las zonas de salud, no se trata de la mayor cifra en cuanto a provincia se refiere, aunque Burgos sí que entra en el podio. El primer puesto es para Valladolid, seguido de León y de nuestra provincia.

82 pacientes en Burgos no se presentaron a una cirugía programada

Otro de los datos que ha compartido la Junta es el de las citas de atención hospitalaria. En este sentido, Burgos se encuentra mucho más abajo en el ranking. En total, 9197 personas no acudieron a consulta en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), lo que supone un 5.9% de la gente. En comparación, la media de Castilla y León se sitúa en el 7%, por lo que la provincia está algo mejor.

Aunque donde la provincia sí que vuelve a retomar el liderato es en el número de pacientes que no acudieron a la sala quirúrgica cuando tenían programada una operación. En total fueron 82 pacientes los que no se presentaron, la cifra más alta de toda la comunidad.

