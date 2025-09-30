Burgos espera superar las 93.500 vacunas contra la gripe y concentrará los refuerzos de covid en mayores de 70 años Los últimos datos reflejan una alta cobertura en población de riesgo, con un 60% de mayores de 60 años inmunizados frente a la gripe y más del 70% de los mayores de 89 con dosis de refuerzo contra el coronavirus

En la provincia de Burgos los últimos datos de vacunación frente a la gripe reflejan que más de 93.500 personas han recibido la dosis antigripal en esta temporada, con una cobertura especialmente elevada en los mayores de 60 años, mientras que los refuerzos frente al coronavirus se concentran sobre todo en los grupos de edad más avanzada.

La campaña 2025/2026 de vacunación frente a la gripe y la covid-19 comenzará este miércoles 1 de octubre en Castilla y León y la previsión pretende superar los datos registrados en el pasado curso. Si hablamos de las dosis de gripe administradas, la mayoría fueron sumistradas a población de riesgo por edad, con 73.375 vacunados, seguidos de aquellos con patologías previas (5.399) y personas institucionalizadas (3.050).

En términos de cobertura, la provincia alcanza un 40,98% en menores de 5 años y un 60,04% en mayores de 60 años, cumpliendo con los objetivos marcados por la Consejería de Sanidad. Los datos desglosados reflejan cómo la protección aumenta con la edad: un 28,1% en hombres y un 33,35% en mujeres, en el grupo de 60 a 64 años, más del 50,9% en hombres y más de 52% en mujeres entre 65 y 69, y hasta un 81% en hombres y un 77% en mujeres mayores de 75 años.

Sin embargo también hay que tener en cuenta que entre los 0 y 1 año se alcanzan los 56,84% en hombres y el 54,32% en mujeres y desde los 2 a los 4 años ambos géneros se ubican en el 34%.

Refuerzo frente a la covid-19

En el caso de la covid-19, Burgos ha administrado un total de 56.341 dosis de refuerzo, lo que supone un 75,2% de las dosis recibidas. En términos de cobertura poblacional, estas inyecciones han llegado a 56.308 personas, reflejando que la práctica totalidad de las dosis aplicadas se han dirigido a población diana, principalmente mayores de 70 años y colectivos vulnerables.

En paralelo, la provincia ha mantenido la estrategia de refuerzo frente a la covid-19, lugar en el que la cobertura se ha disparado en los tramos de más edad:

•Más de 89 años: 73,56% de los hombres y 73,15% de las mujeres.

•Entre 80 y 89 años: 65,87% en hombres y 60,51% en mujeres.

•Entre 70 y 79 años: 48,81% en hombres y 42,58% en mujeres.

Por el contrario, la vacunación es residual en jóvenes y adultos, con coberturas inferiores al 4% en menores de 50 años. En total, se administraron en Burgos más de 31.000 dosis de refuerzo a mayores de 60 años, lo que evidencia la prioridad en la protección de los colectivos más vulnerables.

Próxima campaña 2025/2026

De cara a la próxima temporada la Consejería de Sanidad de Castilla y León invertirá 18 millones de euros en vacunas frente a gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS). Como novedad, se amplía la edad de vacunación infantil contra la gripe hasta los 8 años (antes era hasta los 5), y se refuerza la inmunización frente a la bronquiolitis en recién nacidos.

En Burgos se distribuirán 1.850 dosis de anticuerpos frente al VRS infantil y 7.500 dosis de vacuna frente al VRS para personas institucionalizadas y grupos de riesgo. Además, la vacuna contra la covid-19 se dirigirá a personas de 70 años en adelante, frente al umbral de 60 años establecido el año pasado.

La campaña comenzará este 1 de octubre con personas institucionalizadas, embarazadas y población infantil, para extenderse a partir del 14 de octubre al resto de grupos diana.

Balance y perspectiva

La campaña de vacunación en Burgos deja una foto clara: mientras la cobertura frente a la gripe mantiene cifras elevadas en población mayor, la vacunación frente a la covid-19 continúa concentrándose en los grupos más vulnerables, con poca adhesión en edades jóvenes.

Con las novedades anunciadas, la Junta espera mantener e incluso aumentar las coberturas en los grupos de riesgo, consolidando a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en inmunización.