Arco de Fernán González. JCR

El castillo de Belorado y el arco Fernán González, las mejoras que Patrimonio realizará en Burgos

Las intervenciones incluyen la adecuación del camino y la mejora del alumbrado del Castillo y también la consolidación y restauración del arco

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:53

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, celebrada este lunes, 6 de octubre, y presidida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha autorizado el acondicionamiento de accesos al Castillo de Belorado, localidad situada en la provincia de Burgos. Entre las actuaciones se encuentran la adecuación del camino mediante la pavimentación con zahorra. Además, se contempla la instalación de nuevas barandillas de madera, la contención de taludes con gaviones y la mejora del alumbrado con balizas. Asimismo, se renovará el mobiliario del mirador y se ajardinará con especies aromáticas y con enebro rastrero. El proyecto se llevará a cabo en dos fases de ejecución de seis meses cada una.

Por otro lado, también se ha acordado aprobar el proyecto de consolidación y restauración del Arco de Fernán González, situado en Burgos capital. Los trabajos engloban una limpieza mecánica y con láser y tratamientos biocidas y desalinizantes. Del mismo modo, se van a reparar grietas, se reintegrarán elementos arquitectónicos con piedra caliza y mortero y se realizará la sustitución de vástagos y grapas metálicas. A esto se suma la instalación de gárgolas de zinc y la protección de elementos con revestimiento de plomo. Por último, se mejorará la iluminación exterior.

