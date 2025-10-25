Catorce clubes deportivos de Burgos reciben 300.000 euros en ayudas Las subvenciones de la Diputación engloban deportes como baloncesto, fútbol, balonmano o pelota a mano

Sara Sendino Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 14:03

Catorce clubes deportivos con sede en la provincia de Burgos recibirán subvenciones por parte de la Diputación Provincial. La suma de las ayudas es de 300.000 euros y las cuantías versarán entre los 3.000 y los 54.525,60 euros.

Son las ayudas para clubes, sociedades anónimas de máximo nivel de la provincia y delegaciones provinciales de federaciones que otorga el Instituto para el Deporte y la Juventud de Burgos. Estas subvenciones se corresponden a la temporada 2024/2025 o al año 2025, tal y como especifican desde el ente provincial.

De los 300.000 euros presupuestados, la Diputación ha repartido la partida en su totalidad. 33.777,78 euros se han destinado a modalidades deportivas con menos de 75.000 licencias en el ámbito especial. También se han otorgado 50.000 euros para las delegaciones provinciales de Burgos de federaciones (en este caso la de fútbol de Castilla y León).

Por último, los 216.222,22 euros se han repartido entre siete clubes de la provincia que cuentan con más de 75.000 licencias deportivas en el ámbito estatal.

Misma cuantía pero más clubes apoyados

En este 2025, el Instituto para el Deporte y la Juventud de Burgos ha ayudado a 14 clubes con 300.000 euros. Son tres agrupaciones más que en 2024, a pesar de que la cuantía es la misma.

Por otro lado, no todas las subvenciones otorgan el mismo dinero a los diferentes clubes. Este año, la ayuda más baja es la de 3.000 euros para cada una de las agrupaciones CD Pelota San Cristóbal y CD Belobad. Por otro lado, las ayudas más cuantiosas las reciben el club San Pablo Burgos (54.525,60 euros) y la delegación de Burgos de la Federación de Fútbol de Castilla y León (50.000 euros).

En esta tabla se pueden observar los 14 clubes de la provincia de Burgos que recibirán las ayudas propuestas por la Diputación:

Por tanto, las cuantías de las ayudas a las agrupaciones deportivas varían bastante; especialmente al relacionarlas con el número de licencias que tiene cada disciplina. Según la Diputación de Burgos, la subvención concedida coincide con el gasto o inversión a justificar, sin que sea necesario un desembolso más grande por parte de los clubes.

Por último, en la resolución de las ayudas se ha desestimado la subvención solicitada por el Club Deportivo Federado KTR Burgos. Se señala que la propia agrupación ha «desistido en la petición de participar en la convocatoria». También se han desestimabdo las solicitudes del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Burgos y la del Club Deportivo FENBA por no haber obtenido un mínimo de puntos.

