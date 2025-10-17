Los 22 pueblos de Burgos que recibirán hasta 2.000 euros para ayudar a gestionar las colinas de gatos 28 localidades solicitaron esta nueva línea de subvención de la Diputación, pero seis han quedado fuera por obtener menos puntos. El presupuesto total es de 40.000 euros

22 pueblos de la provincia de Burgos recibirán de 351 euros hasta 2.000 para ayudarles a gestionar y fomentar el control de las colinas felinas. Se trata de una nueva línea de subvención que ha sacado la Diputación de Burgos para ayudar a las localidades de la provincia en esta tarea. Para ello, la institución provincial ha reservado, para este 2025, 40.000 euros en total.

La finalidad de esta convocatoria de la Diputación es cumplir con las obligaciones establecidas para las entidades locales en esta Ley de Bienestar Animal de 2023. La ayuda se dirige a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la provincia y colabora en la financiación de las actuaciones del año 2025. Los municipios y juntas vecinales tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para ejecutar y justiciar la subvención.

La Ley de Bienestar Animal En muchas ocasiones, las colinas de gatos callejeros pueden suponer un problema si no se gestionan de la forma adecuada. La Ley de Bienestar Animal de 2023 reconoce a los gatos como seres sintientes y sujetos a protección. También obliga a los municipios a controlar las colonias, se fomenta el método CER (captura, esterilización y retorno), además, los ayuntamientos están obligados a reservar una parte de su presupuesto para prestar asistencia veterinaria. Igualmente, está prohibido eliminar colonias sin justificación técnica o veterinaria y las entidades de protección animal pueden actuar como gestores autorizados. Las sanciones por maltrato, abandono o manipulación indebida de gatos ferales pueden alcanzar los 30.000 euros, según la gravedad.

Los pueblos beneficiarios

En total, 28 localidades, tanto municipios como juntas vecinales, han presentado su solicitud para poder obtener la ayuda. De las 28, finalmente 22 serán las que reciban el montante económico.

Ocho solicitantes fueron requeridos para subsanar deficiencias de la documentación, pero una, Tolbaños de Arriba, no subsanó en tiempo y forma la documentación requerida, por lo que quedó fuera. Tras la evaluación de las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración, finalmente se optó por conceder la ayuda a 22 localidades: 18 municipios y cuatro juntas vecinales.

Las subvenciones concedidas van desde los 351 euros que recibirá el Ayuntamiento de Torresandino hasta los 2.000 euros que recibirán otras 18 localidades.

Acciones subvencionables

Las acciones que son subvencionables son los programas de gestión ética de colonias felinas, incluyendo esos proyectos de captura, esterilización y retorno (CER). Pero también se incluyen otras actuaciones de sensibilización a la población loca, la formación de personal encargado de la gestión de las colonias, las campañas de concienciación e información, la esterilización por parte de un veterinario, la identificación con microchip y la adquisición de un lector de estos.

Igualmente, son subvencionables los elementos para la captura de gatos como comida específica, jaulas o instrumentos de captura, instalación, recogida y traslado de los animales. Asimismo, la ayuda se dirige a la compra de equipamientos para vallado y delimitación del espacio, las desparasitaciones y las vacunaciones.