La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos

En enero de 2024, los registros de la Junta de Castilla y León señalaban que en San Juan del Monte había 157 cerdos. Sin embargo, en la localidad del sur de Burgos había una granja con permiso para albergar 1.999 animales. Ahora, esta explotación ganadera ha obtenido licencia para aumentar su número de cochinos hasta los 5.116.

Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León del jueves 2 de octubre. La ganadería de SAT 7549 Explotación Porcina González ha obtenido la «autorización ambiental» para ampliar el número de plazas de esta explotación de cebo.

Por tanto, la granja de este pueblo de Burgos pasará de albergar 1.999 cabezas a multiplicar por 2,5 esta cantidad. Después de las pertinentes obras, para las que tiene permiso de cuatro años para iniciar la ejecución del proyecto, acogerá a 5.116 animales.

La empresa SAT 7549 Explotación Ganadera González, con más granjas en La Ribera del Duero, comenzó los trámites en enero de 2024. Fue en ese año cuando se emitió un expediente de compatibilidad desde el Ayuntamiento de San Juan del Monte. También se sometió a información pública y no se presentaron alegaciones al respecto, tal y como indica el anuncio de BOCyL. En otros pueblos de La Ribera, como Valdezate, sí ha habido oposición vecinal a este aumento de cabezas en algunas granjas.

33,66 cerdos por habitante

Según los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, en enero de 2024 en San Juan del Monte había 157 cerdos. Esta cantidad, dividida entre los 152 habitantes censados, daba una proporción de 1,03 cerdos por empadronado. Según la estadística, el pueblo con más cerdos por habitante llegaba hasta los 146 animales por cada persona.

Sin embargo, al aumentar la capacidad de la explotación ganadera hasta los 5.116 animales, la cuenta cambia y, en este pueblo de Burgos, habrá 33,66 cerdos por habitante. Unos animales de cebo que pesarán de 20 a 120 kilogramos y que comerán 2.404 toneladas de pienso al año, según el Boletín.

Asimismo, los cerdos beberán agua de un pozo situado en la finca donde se encuentra la granja, que mide 31.168 metros cuadrados (su superficie construida es de 5.032 metros cuadrados). Los animales consumirán 14.4787 metros cúbicos de agua al año y producirán 10.999 metros cúbicos de estiércol cada doce meses, sumado a los 58.403,80 kilogramos de metano que producirán cada año.

La granja, que se encuentra a 1.180 metros del núcleo urbano de San Juan del Monte, amplía su población. La multiplica, de hecho, por 2,5, sumando 3.117 cerdos a los 1.999 que ya residen en la localidad del sur de Burgos.

