Decenas de burgaleses se manifiestan en Valladolid contra las macrogranjas y plantas de biogás

Decenas de vecinos de la provincia de Burgos decidieron celebrar el Día Mundial del Agua con una manifestación. Una convocatoria que se llevó a cabo en Valladolid y en la que miles de personas de Castilla y León clamaron para defender la calidad de este líquido, así como protestar contra la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás en la comunidad.

En la provincia de Burgos, son varios los proyectos que no gustan a los vecinos de los pueblos donde se quieren instalar. Es el caso de la macrogranja de Fuentemolinos, por ejemplo, donde los vecinos temen que los desperdicios contaminen el acuífero del que beben agua. En el caso de las plantas de biogás, recientemente se ha conocido que la lucha vecinal de otra localidad de Burgos, Milagros, no pudo frenar la aprobación de una planta de biometano que promete tratar unas 120.000 toneladas de residuos ganaderos.

Estos son solo dos ejemplos de la realidad que viven decenas de pueblos de Castilla y León. Por ello, todos estos colectivos decidieron reunirse en Valladolid este sábado 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, para protestar por la calidad de este líquido esencial para la vida. Entre ellos, decenas de vecinos de Burgos también acudieron.

«¡Queremos oler a pino, no a mierda de gorrino!»; «Villamuñío no quiere macrogranja»; «Fuentemolinos es nuestra casa. No queremos macrogranjas»... Eran algunas de las proclamas que se oyeron en Valladolid. Incluso frente a la Confederación Hidrográfica del Duero realizaron una acción de protesta, echándose por encima agua contaminada, como la que, se supone, provocarían este tipo de instalaciones, y gritando: «Este es el agua que quieren que te bebas».

Durante el recorrido, los vecinos también simularon un río con el agua limpia, como los ríos que quieren tener estos pueblos, que cuentan con niveles altos de nitratos de agua. En la provincia de Burgos, por ejemplo, son 73 las localidades con alta presencia de nitratos en su agua y, recientemente, el pueblo de Haza se unió temporalmente a esta lista.

Una vez en la plaza Mayor de Valladolid, y a los pies del Conde Ansúrez, varios colectivos leyeron sus manifiestos. Uno de los lectores fue el científico Fernando Valladares. En la manifestación, los vecinos de Burgos y de otras provincias estuvieron acompañados también de representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción.

Piden una moratoria de los proyectos y una regulación más estricta

Para los manifestantes, la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás en las provincias de Burgos y otras de Castilla y León supone varios riesgos. Por ejemplo, se contempla un «uso desmesurado del agua», la contaminación del suelo debido a los purines y los digestatos o el deterioro de la calidad del aire.

Sin embargo, también señalan que estas instalaciones acercan «falsas promesas de empleo y desarrollo» debido al bajo número de empleados con los que cuentan. Asimismo, hablan de la «pérdida de calidad de vida» y de la conversión de los pueblos en «vertederos».

«Ahora mismo hay en trámite 101 proyectos de macroplantas y más de 83 de macrogranjas», señalaba una de las representantes de la manifestación, Aurora Vilariño, que solicita a la Junta de Castilla y León que velen por los «intereses públicos» y la moratoria de los proyectos de macrogranjas y plantas de biogás hasta que no exista una normativa más clara al respecto de su instalación.

La Junta respalda el biogás

En el otro lado del tablero se sitúa la Junta. En 2023, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendía la oportunidad que brindaban las plantas de biogás al medio rural de Castilla y León.

«Estamos impulsando una red de plantas de biogás, y que la iniciativa privada lleve las plantas de biogás a los lugares donde se concentra la producción de estos nitratos. Es una solución extraordinaria, que va a permitir un ejemplo de economía circular, un ejemplo de simbiosis, y aprovechar ese residuo, convertirlo en un recurso para generar actividad económica», defendía Quiñones, tal y como recoge El Norte de Castilla.

Por el momento, no se conoce ningún plan de la Junta para crear una nueva normativa al respecto, por lo que los vecinos de los pueblos afectados, entre ellos varios de la provincia de Burgos, continúan con sus acciones de protesta para evitar estas instalaciones de cerdos o de creación de biogás en sus territorios.