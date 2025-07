Diez años de incendios en Burgos: un pueblo, entre los que más fuegos registra de la comunidad

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 17 de julio 2025, 07:29 Comenta Compartir

Burgos fue la tercera provincia que más incendios sufrió en el año 2024 solo por detrás de Ávila y León. Burgos registró 112 incendios y se quemaron 663 hectáreas de terreno forestal, la tercera provincia también que más hectáreas forestales vio arder. Pero por estadística, en la última década, no ha sido la provincia que más ha sufrido por los incendios forestales.

Las provincias de León, Zamora, Salamanca son las que más incendios sufren anualmente en Castilla y León seguidas de las provincias de Ávila y Burgos. La comunidad tiene una alta frecuencia de incendios en el noroeste del territorio, destacando el oeste de las provincias de León y Zamora. Pero también aparecen picos de frecuencia en el sur de Ávila y en el norte de la provincia de Burgos.

Así se extrae de un exhaustivo estudio elaborado por la Junta de Castilla y León a raíz de la publicación del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para este 2025. La estadística de incendios nacional cuenta con datos históricos disponibles desde el año 1984. Este estudio destaca y alerta de que han aumentado el número de incendios alrededor de los núcleos urbanos. En el año 2024 ardieron en Burgos 151,65 hectáreas de terreno no forestal.

Un pueblo de Burgos, entre los que más incendios registran

Para medir la siniestralidad de los incendios forestales se toma como unidad territorial la superficie del término municipal. En el último decenio, un pueblo de Burgos, Espinosa de los Monteros, se encuentra entre los que mayor número de incendios han registrado.

El peligro de ocurrencia de incendios forestales se determina con los promedios del número de incendios en un término municipal para el decenio que se analiza.

Con todo, a nivel de Castilla y León, «se ha producido un notable descenso general del número de incendios forestales durante la última década y, especialmente, de incendios intencionados, que son los que han aumentado históricamente la frecuencia a lo largo de nuestro territorio. De hecho, las áreas incendiarias tradicionales se han ido reduciendo paulatinamente en extensión hasta su concentración en los reductos incendiarios, lo que justifica el mantenimiento de las líneas preventivas llevadas a cabo», según señala este estudio de la Junta.

El peligro de las actividades humanas

Lo que si se desprende de este estudio es que ha aumentado la frecuencia de incendios en otros términos municipales sin presencia de cultura incendiaria, pero con situaciones de riesgo provocadas por los humanos. Como se observa en el mapa, los grandes núcleos de población acumulan incendios, pese a no tener grandes masas forestales, derivados de la actividad humana.

Mapa de peligro por frecuencia de IF por término municipal, incendios del 2014-2023. Junta de Castilla y León

En estos casos, en los incendios acumulados en las cercanías de los núcleos urbanos más poblados, estos no suelen llegar a ser significativos. Igualmente, no tiene igual importancia cierto número de incendios en un término municipal pequeño que en uno grande. Por ello, la frecuencia no es la única forma para medir el peligro.

Pero el mapa de calor con los puntos de inicio de los incendios del decenio 2014-2023 muestra claramente las áreas de mayor concentración de incendios en la comunidad y también por provincias.

Podemos ver una concentración de incendios en la capital y también en otros núcleos de cierta entidad como es Aranda de Duero. Pero también se concentran en otros menos poblados como Espinosa de los Monteros y la Merindad de Valdeporres. «Esto es fruto del aumento relativo en proporción al descenso de la intencionalidad en las áreas rurales tradicionalmente incendiarias», señala este estudio, aunque en Burgos, esas zonas rurales siguen siendo muy relevantes.

Mapa de puntos de inicio de incendios forestales, 2014-2023. Junta de Castilla y León

Por otro lado, el mapa que señala la frecuencia de incendios forestales de referencia por término municipal refleja claramente que la mayor concentración de incendios forestales relevantes se acumula en la última década en el norte de Burgos.

Mapa de peligro por frecuencia de incendios forestales de referencia (>50 ha) por término municipal, incendios del 2014-2023. Junta de Castilla y León

Nivel de gravedad y propagación

La superficie forestal o agrícola, el tipo del terreno, ya que algunos son más combustibles que otros; la pendiente del terreno y la orientación del mismo definen el nivel de gravedad o la propagación que tiene un territorio o una provincia. En Burgos, las áreas con índice de peligro alto se concentran en el extremo norte de la provincia, en municipios como Espinosa de los Monteros, Merindad de Valdeporres y Valle de Valdebezana. En el sur de la provincia, destaca el municipio de Aranda de Duero, que tiene una superficie destacable en cuanto a índice de peligro alto.

Equipamientos recreativos con riesgo

Además, este estudio también ha calculado los equipamientos recreativos con riesgo muy alto y alto de máximo riesgo o que tienen mayor probabilidad de verse afectados por este tipo de siniestros. La provincia con mayor número de equipamientos recreativos (áreas recreativas y campings) con riesgo muy alto y alto es Burgos, seguida muy cerca por Zamora, Salamanca y Soria. El tipo de equipamiento con mayor número con riesgo muy alto o alto son los merenderos.

Las causas

Los incendios causados por rayo se han concentrado, en la última década en Burgos, en la comarca de Oña y de Huerta de Rey. Los de causa agrícola están repartidos por las comarcas de la Ribera del Duero, Lerma y la comarca del Alfoz de Burgos.

Además, en la provincia de Burgos destacan seis municipios con concentración alta de incendios relacionados con el uso del fuego.

El norte de Burgos es un ejemplo representativo en Castilla y León porque las medidas aplicadas en una segunda fase, como la persecución de las quemas abusivas, el acotamiento al pastoreo, la vigilancia y denuncia en zonas acotadas y, finalmente, la supresión de las ayudas PAC en pastos quemados, han posibilitado reducir el problema a un único término municipal, Espinosa de los Monteros. «Situando a esta provincia en un escenario impensable hace unas décadas», según señala este informe de la Junta.