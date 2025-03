Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de marzo

BURGOSconecta Burgos Sábado, 15 de marzo 2025, 19:59 Comenta Compartir

1 Urbanismo Las fincas rústicas que se subastan en Burgos desde tres euros

La Delegación de Economía y Hacienda de Burgos sacará a la venta en subasta pública un total de 55 fincas rústicas emplazadas en diversas ubicaciones de la citada provincia. Según el comunicado emitido por la institución a cargo, los precios de salida pueden ser de tres euros e incluso de más de 20.000 euros, dependiendo del terreno en cuestión.

2 Agua Estudian recuperar el manantial olvidado de Burgos que inspiró a Marceliano Santamaría

En la carretera que viaja desde Las Veguillas hasta el barrio de Cortes, en una curva, se esconde un secreto bien guardado tras árboles, matorrales y barro. Se trata de un manantial, utilizado en otros tiempos como lavadero, que tanto el barrio como el Ayuntamiento de Burgos tratan de recuperar, además de otros dos parajes acuáticos de Cortes.

3 Hostelería El conocido restaurante de Burgos que expande su negocio con un nuevo local

En algunos casos el tamaño sí importa. Eso pensó Ray, propietario del restaurante Lima Café tras darse cuenta que su actual local se quedaba pequeño para la demanda que ofrecía su negocio. La comida peruana que sirven necesitaba más espacio, por eso el dueño decidió expandir su propiedad en Burgos.

4 Denuncia Una alumna de 14 años denuncia en Burgos a un profesor por un beso en los labios

La Policía Nacional de Burgos investiga una presunta agresión sexual a una alumna de 14 años en un instituto de Burgos. Los hechos ocurrieron en el mes de enero, cuando la menor denunció en la comisaría que un profesor la había dado un beso en la boca de forma sorpresiva y sin su consentimiento en el centro educativo.

5 Parque eólico Una comarca de Burgos se manifestará contra un parque eólico que amenaza su paisaje

Los vecinos de la comarca de Las Merindades no quieren más aerogeneradores en su territorio. Ahora, los vecinos de cuatro municipios se manifestarán contra un proyecto que incluye once molinos eólicos y que «alteraría irreversiblemente» el paisaje del norte de Burgos.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Bonobús Estos son los puntos para recargar en efectivo las tarjetas del bus de Burgos

Los usuarios de Bonobur ya pueden realizar las recargas de sus tarjetas de autobús en efectivo una vez que se ha culminado la instalación de las máquinas que permiten esta operación. Con esta última fase, tal y como anunció el equipo de Gobierno local, se completa el sistema de atención ciudadana en el proceso de transición después de que la empresa Prepay desconectara las máquinas con las que venía prestando este servicio.

7 Coronavirus La peña de Burgos que nació a ritmo de música en la pandemia

La pandemia de coronavirus hizo que muchas cosas se terminaran. Se llevó por delante miles de vidas, de recuerdos y de momentos no vividos. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, algunas personas sacaron fuerzas para unirse, crear comunidad y empezar nuevas amistades. Así surgió en Burgos una nueva peña: los Gtreños.

Newsletter

8 Vinos Los tres vinos de Burgos que mejor ha puntuado el famoso periodista Tim Atkin

La provincia de Burgos atesora un patrimonio de gran valor, también gastronómico y vitivinícola del que siempre es buen momento para disfrutar. Y eso es lo que ha hecho el conocido Master of Wine, Tim Atkin. El respetado periodista, presentador y escritor de vinos británico conocido mundialmente visita año tras año las bodegas más reputadas de cada lugar. En todas ellas cata diferentes variedades de vinos y tras valorar las diferentes características de cada uno, los puntúa con un valor máximo de 100 puntos. Y tres del territorio burgalés están entre los seis mejores.

9 Aniversario Pandemia Adolfo García-Sastre: «Hay que prepararse para la siguiente pandemia»

El investigador burgalés y catedrático de medicina y microbiología, codirector del Global Health&Emerging Pathogens Institute y del Icahan School of Medicine at Mount Sinai en Nueva York fue una de las voces autorizadas a las que se recurrió durante la pandemia de la covid-19 para arrojar luz sobre la situación y el estado de la investigación sobre el coronavirus SARS-CoV-2. En marzo de 2020 advertía en Burgosconecta: «Todos nos infectaremos, aunque sea de forma leve» y volvemos a hablar con él para conocer qué se sabe del virus, en qué punto está la enfermedad, cuánto hemos aprendido y qué errores no debemos cometer en una futura pandemia.

10 Burgos Misteriosa La inquietante historia tras el torreón de los suicidas de Burgos

La de los Siete Infantes de Lara y su decapitación es una de las historias más trágicas de la primitiva Castilla. Y si esa narración es terrible, la muerte, el suicidio de doña Lambra, su tía, aún más. La mujer, atormentada por la muerte de los Infantes y de su esposo, a manos de su hijo bastardo Mudarra, se tiró al vacío desde lo más alto de este cubo de la muralla.

Temas

Las noticias imprescindibles del día