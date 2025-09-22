La Diputación quiere asentar otras 65 personas en municipios rurales de la provincia Es un nuevo programa que se suma a los tres que Sodebur ha realizado en años anteriores con éxito

La Diputación Provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur), quiere lograr el asentamiento de al menos 65 personas más en municipios de la provincia. Para ello quiere contratar a una empresa que lleve a cabo esta tarea en poco más de medio año.

Es uno de los objetivos del mandato del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, cuando llegó al cargo hace ahora poco más de dos años. La idea es llevar a cabo políticas de recuperación de la población. En estos dos años ya se han llevado a cabo iniciativas a través de Sodebur que han fructificado en la llegada de nuevos pobladores a la provincia de Burgos.

Precisamente en la celebración del Día de la Provincia el 20 de septiembre, Suárez incidía en la necesidad de repoblar la provincia de Burgos con personas migrantes. Por eso, uno de los trabajos que quiere llevar a cabo la Diputación en este ejercicio presupuestario es mantener la política de traer personas de fuera de la provincia para que se sienten en núcleos rurales.

A lo largo del transcurso de este contrato el número de asentamientos «debe ser neto». Esto quiere decir que va a comprender las personas arraigadas en ese periodo menos las personas que se desarraiguen, independientemente de cuando lo hicieron.

La idea de la Diputación de Burgos va a poner en marcha un servicio poblacional directo. Persigue la búsqueda y asentamiento de personas y familias que estén dispuestos a trasladarse a la provincia de Burgos y tener en un núcleo rural su primera residencia. La idea es que se empadronen en un municipio menor de 20.000 habitantes.

El servicio de acompañamiento de nuevos repobladores se desarrollará contará con una oficina de búsqueda y atención a los posibles pobladores. Tendrá seis agentes. Trabajaron en la recopilación de viviendas disponibles o en alquiler o en venta y recopilarán la información empresarial de la zona.

Este servicio va a consistir en la búsqueda, contacto, intermediación y asentamiento de nuevos pobladores procedentes de entornos urbanos o de otros territorios de características diferentes, siempre que sean de fuera de la provincia. Han de hacerlo en municipios o pedanías del entorno rural de Burgos.

El servicio va a asesorar a los nuevos pobladores y va a realizar un seguimiento de su estancia en cualquier núcleo rural en el que se asienten. También ha de ayudar a la adaptación e integración en la localidad a través de la localización de una vivienda disponible, de la búsqueda de promoción de nuevos puestos de trabajo, así como de acompañamiento en el procedimiento de establecimiento de estos moradores.

El importe total que Sodebur ha fijado es de 261.079 euros y el plazo para llevarlo a cabo de siete meses desde la formalización del contrato. Sodebur tiene entre manos, a través de su departamento de Desarrollo Rural el Plan Estratégico Burgos Rural (Pebur 2025). A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo los programas Burgos Repuebla, Territorio Smart y Transforma tu Medio financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

