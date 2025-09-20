La reformara que hará la Diputación de Burgos en el Palacio Provincial La Institución provincial mejorará el confort de una zona del edificio que se ha quedado obsoleta y requiere de una actuación sobre elementos como la ventilación, la luz o los techos

La Diputación de Burgos va a realizar una reforma de la tercera planta del palacio Provincial. En esta dependencia se ubican diferentes áreas administrativas y departamentos. La planta tercera se encuentra en uso, con una superficie de 661 metros cuadrados. La distribución se compone de un pasillo perimetral a los patios interiores de 2,15 metros de ancho, con dependencias a uno de los lados hacia la fachada exterior

Para la realización de esta obra, la Diputación Provincial de Burgos ha realizado una reserva de presupuesto de 400.834,52 euros. Está previsto que culmine en cuatro meses.

Se van a redistribuir las oficinas con separaciones verticales en la zona administrativa del área de Intervención y se van a sustituir pavimentos deteriorados por su antigüedad. Además, se pintarán las oficinas y acondicionarán el pasillo distribuidor de la planta. Lo que sí se va a mantener es el sistema de calefacción actual, con producción de calor a con gas natural y distribución mediante radiadores. Los departamentos afectados son: Mujer, Familia e Igualdad, Asesoría Jurídica, Intervención y Tesorería. El objetivo también es dotar de instalación de aire acondicionado a aquellas estancias que no disponen de ello.

La actuación se va a llevar a cabo en dos fases, manteniendo el funcionamiento de los Departamentos; en aquellos puestos que no se puedan mantener en la planta se procederá a teletrabajar. Las obras no modifican ningún parámetro urbanístico, al tratarse de una reforma que se desarrolla en el interior del edificio.

Otras obras que se van a realizar en la planta son la sustitución de carpintería interior., pintura, sustitución de falsos techos en oficinas y pasillos y las renovaciones de alumbrado y de sistemas de control solar en las oficinas.

