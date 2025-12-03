BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Diputación, Borja Suárez y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Diputación de Burgos

El Arzobispado y la Diputación de Burgos apuestan por la recuperación de templos invirtiendo 5,2 millones

Iglesias y ermitas de la provincia de Burgos se abrirán también a la actividad cultural para la promoción de pueblos y templos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:00

Comenta

Arzobispado de Burgos y Diputación han encontrado una alianza para subvencionar la realización de obras de restauración en iglesias y ermitas de la provincia que requieran una urgente actuación. Entre las dos administraciones van a aportar 5,2 millones de euros de los cuales cuatro los pone la Institución Provincial y 1,2 la iglesia católica.

El arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, y el presidente de la Diputación, Borja Suárez, han subrayado que el objetivo es evitar el deterioro y ruina de estos edificios que constituyen la vida del pueblo. La idea es «favorecer su mantenimiento y promover acciones de promoción del patrimonio cultural de la provincia».

El enorme patrimonio arquitectónico de la iglesia de Burgos, con 1700 templos entre iglesias, ermitas, monasterios y otras dependencias, requieren una importante actuación para evitar el deterioro constante que produce encontrarse en una zona rural a la intemperie y el paso del tiempo.

Noticias relacionadas

Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España

El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España

Por eso, la Diputación y el Arzobispado han dado un paso más en esta conservación. Se va a realizar calendario de actividades culturales en los templos, más allá de la actividad propiamente religiosa, que busque dar más valor a los templos al turismo y a la obra cultural. Todo eso redundará en una mejora rural

Cualquiera de las actuaciones en materia de obras que se lleve a cabo en una iglesia de la provincia, estará ordenada en atención al «valor arquitectónico»; también se va a atender a la «gravedad de los daños, la urgencia de la intervención o el uso del inmueble».

Como ya ocurre en la convocatoria de inversiones en patrimonio para entidades locales, la futura convocatoria de iglesias será de concurrencia abierta durante dos periodos, 2026 y 2027, para atender las urgencias o patologías que pongan en peligro los templos de la provincia de Burgos.

Este convenio se suma al que acaba de finalizar la Diputación junto con la diócesis, para la reparación de las Iglesias BIC, en la que se ha intervenido en Villanueva de Rio Ubierna, Villamayor de los Montes, Castrojeriz, Briviesca, Oña, Poza de la Sal y Vizcaínos de la Sierra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida
  3. 3 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  4. 4 Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano
  5. 5 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  6. 6 La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos
  7. 7 Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025
  8. 8 Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos
  9. 9 Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días
  10. 10 La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Arzobispado y la Diputación de Burgos apuestan por la recuperación de templos invirtiendo 5,2 millones

El Arzobispado y la Diputación de Burgos apuestan por la recuperación de templos invirtiendo 5,2 millones