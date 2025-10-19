BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre
El programa se desarrolla en pueblos de menos de 20.000 habitantes. JCR

Un auditor revisará los fondos europeos que buscan mejorar servicios y empleo para mayores en Burgos

Se trata de un programa europeo, Rural Silver Hubs, que gestiona Sodebur. La Institución quiere garantizar la transparencia y la ejecución de los gastos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:08

La Diputación de Burgos y Sodebur van a auditar los gastos de la sociedad en el marco del proyecto europeo 'Rural Silver Hubs', una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de España, Portugal y el sur de Francia. El proyecto se centra en la llamada Silver Economy, promoviendo la economía social para atender las necesidades de la población mayor, generar nuevos empleos y fomentar el arraigo de jóvenes en los pueblos.

Las verificaciones que se deberán abordar en la auditoría comprenden los aspectos administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones. En este sentido se busca comprobar que los productos y servicios cofinanciados «se han entregado y prestado» y que el gasto declarado por el Sodebur «ha sido pagado y cumple la legislación» aplicable, «las condiciones del programa» operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Se comprobará que se aplican los mecanismos necesarios para evitar «la doble financiación del gasto» con otros programas comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación.

Auditor externo y oficial

Esta auditoría ha de llevarla a cabo un controlador externo inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el objeto de llevar a cabo las verificaciones deprimer nivel necesarias para la correcta justificación de los gastos. Deberá ser autorizado previamente por la autoridad nacional del Ministerio de Hacienda.

La auditoría comprenderá las especificaciones técnicas, el plan de financiación y los documentos relativos a la aprobación de la concesión. En este sentido, Sodebur facilitará toda la documentación relativa a los procedimientos de contratación pública, los informes intermedios de ejecución y los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo y cuanta información sea necesaria para la ejecución de los trabajos.

141.000 euros

Sodebur tiene un presupuesto asignado de 141.400 euros para los 30 meses de ejecución del proyecto. Aborda tres retos comunes en el territorio suroeste del continente europeo que incluye Portugal, España, y sur de Francia, como son el envejecimiento, la despoblación rural y la limitación en el acceso a determinados servicios.

Este proyecto acerca la economía plateada a lo rural y, además, da respuesta a las necesidades de estas personas, generando nuevos empleos que fomenten el arraigo de la población más joven local y a la vez, atrayendo nuevo talento a los pueblos.

