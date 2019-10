Luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de 2019 Fachada del Palacio Provincial. / BC La propuesta sale adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno y el sí de Vox | Los socialistas votan en contra CÉSAR CEINOS Burgos Viernes, 4 octubre 2019, 15:12

El Pleno de la Diputación de Burgos ha dado luz verde en su sesión de esta mañana la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución provincial del año 2019. La propuesta de aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, mientras que los diputados socialistas han votado en contra.

Tanto el responsable de Personal, Lorenzo Rodríguez, como el portavoz del Grupo Popular, Borja Suárez, han defendido la RPT asegurando que cuenta con el apoyo mayoritario de los sindicatos con representación en la mesa de negociación de la Diputación. Además, han declarado que existen informes positivos de Personal y Secretaria General.

El objetivo de la RPT es adecuar los recursos humanos a la reorganización de los departamentos de la Diputación en tres grandes grupos: atención a municipios, desarrollo social y cultural y régimen interior, según ha avanzado Rodríguez en la presentación de la propuesta y ha detallado Suárez en el primero de sus turnos de palabra durante el debate de la misma.

El socialista David Jurado ha basado el no de su grupo, entre otras razones, en la existencia existe un informe de Intervención «que no es positivo» sobre la RPT. Por ello, ha alertado que esta relación podría no ejecutarse por no ajustarse al Plan Económico Financiero de la Diputación; de ahí que el portavoz del PSOE haya manifestado que se cree «incertidumbre» con su aprobación.

En este punto, Suárez ha reconocido que han actuado de manera «arriesgada» por incluir aumentos en los complementos de las escalas salariales más bajas que no figuran en la Ley de Presupuestos del Estado, pero ha asegurado que tienen que «explorar» una vía para llevar a cabo estas subidas «porque formó parte de la negociación».

Tras la aprobación inicial de la RPT se abrirá un plazo de 30 días para presentar alegaciones. En el caso de que no haya ninguna se aprobará definitivamente. Si hubiera reclamaciones, la RPT se trasladará al Pleno de nuevo para su tramitación definitiva.