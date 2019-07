Las heladas reducen a más de la mitad la producción de cereza en el Valle de Caderechas La merma de la producción no afecta a la calidad de la cereza de Caderechas este 2019. / BC Aguas Cándidas acoge este fin de semana la XVI Feria de la Cereza con menor cantidad que otras ediciones pero con un producto «de calidad» | La Marca de Garantía asegura que no se duplicarán los precios del fruto ALBA HERRERO Burgos Miércoles, 3 julio 2019, 11:59

Este domingo se celebra la XVI Feria de la Cereza del Valle de Caderechas y Aguas Cándidas repite como pueblo anfitrión. Este año la producción de cereza ha bajado más de la mitad debido a las fuertes heladas del mes de abril. Aún así, Eduardo Hernando, director técnico de la Marca de Garantía del Valle de Caderechas, ha asegurado que los precios no se duplicarán si no que «serán similares a otros años».

«Las pérdidas en algunos sitios rondan el 90% de la producción. En un año normal se recogen alrededor de 200.000 kilos pero este año, apenas se superan los 60.000 kilos», ha señalado Hernando. De los más de 20 productores de la Bureba, hay algunos que no han podido recoger ni una sola cereza.

A pesar de la merma del fruto, se prevé que el precio no se encarezca. Las zonas bajas de la comarca son las que más han sufrido por las heladas de los meses pasados y en las zonas altas, los agricultores podrán recoger cerezas hasta mediados de agosto.

«Lo que estamos cogiendo es de calidad y estamos contentos. Estos calores nos han ayudado», ha asegurado María Elena Compadre, una de las productoras de cereza del Valle. El calor de estos días atrás ha sido un factor que no ha preocupado en demasía a los empresarios pues las altas temperaturas no han afectado a la cosecha y no ha mermado la calidad de la cereza.

Además de la exposición y degustación de la cereza, durante la feria también se podrán encontrar otros alimentos de la tierra como quesos, embutidos, aceite, hortalizas ecológicas, mermeladas, miel, carne de potro, productos del pato y mucho más. Como en años anteriores, habrá premios para la mejor cereza de la comarca. Hernando, además, ofrecerá una cata de diferentes variedades de cereza a los asistentes a partir de las 13.15 horas.