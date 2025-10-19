Los pueblos de Burgos se someterán a un inventario completo de infraestructuras y servicios Se trata de una acción que ha desarrollarse cada año por orden del Ministerio de Política Territorial y aborda toda la variedad de formas de prestación de los servicios. El trabajo se realizará en tres meses, con un coste de 204.000 euros

Julio César Rico Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 13:23 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Burgos va a llevar a cabo una encuesta de infraestructuras en los municipios de la provincia para obtener la información necesaria que permita conocer la realidad de estas y de los equipamientos municipales. Es una obligación que le impone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con carácter anual.

La información a actualizar abarca conceptos como la información demográfica, las viviendas y la altitud de los núcleos de población, o las plazas hoteleras. También abordará el planeamiento urbanístico, las carreteras, el acceso por estas vías a los núcleos de población y sus infraestructuras viarias.

Detallará también el abastecimiento de agua, el saneamiento y su depuración. Abordará la recogida y eliminación de los residuos urbanos, así como el alumbrado público o los servicios de comunicación y suministro de energía.

Se encargará de detallar las instalaciones deportivas de uso público y otras instalaciones también públicas. Abordará las lonjas, mercados y recintos feriales, los mataderos, los cementerios y los centros sanitarios y asistenciales. Determinará los centros de enseñanza y otros equipamientos de este tipo, así como los edificios consistoriales o equipamientos de uso municipal, y los edificios de titularidad pública sin uso; además, detallará los núcleos abandonados que pertenezcan a ese municipio y las relaciones interterritoriales.

Todas las formas de prestar servicios

Esta acción no se limita a inventariar solo los equipos de titularidad municipal, sino la «variedad de formas de prestación de los servicios» públicos y la dotación de los equipamientos correspondientes, así como las intervenciones concurrentes de distintas administraciones, para que no se dupliquen los servicios.

El conocimiento de la situación real permitirá abordar la planificación y «la toma de decisiones», así como la asignación de recursos de forma objetiva y racional. En una segunda línea, esta asistencia técnica debe mantener los sistemas y la infraestructura de datos planteados en los trabajos y en la aplicación Mirador, un visor cartográfico y de datos web con toda la información recogida.

La institución provincial quiere contratar una empresa que se encargue de realizar estos trabajos en los años 2025 y 2026, con una planificación del proyecto detallada en el tiempo y con personal asignado a cada tarea.

Deberá partir de la información cartográfica y de la actualización realizada en 2024, y se llevará a cabo el trabajo de campo de recopilación de información en las poblaciones. El trabajo se realizará en tres meses, con un coste de 204.000 euros.