El evento que rinde homenaje a las personas desaparecidas en un pueblo de Burgos Sus familiares colocarán en el Árbol de los Desparecidos unas placas identificativas para rendirles este reconocimiento

La Unidad Canina de Rescate y salvamento UCAS de Arrate rendirá un homenaje el día 20 de septiembre, a las 11:00 horas, en su sede de Cubo de Bureba a las personas desaparecidas y junto con las familias que han querido participar en este evento, venidas desde distintas provincias, se va a proceder a colgar en el Árbol de los Desaparecidos, eje central del jardín de la Sede de UCAS, unas placas identificativas de madera en la que constan los datos de cada persona desaparecida, siendo las propias familias las que van a proceder a colgar el nombre de su familiar.

Con esta celebración se pretende tener siempre presentes a los que faltan de sus hogares y que sepan las familias que no se olvidan y que siempre se trabaja «por y para ellos». Además, la Asociación va a hacer entrega de los IV Premios UCAS de Arrate a las personas de gran corazón que son capaces de dar su vida para salvar a otra o dedicar su tiempo a los demás, sin pedir nada a cambio.

El evento dará comienzo en la Iglesia de Cubo de Bureba, a las 11:00 horas, donde se darán cita los invitados al evento y después se dará acceso al público en general hasta llenar el aforo. Seguidamente se procesará hasta la sede de UCAS siendo el acceso a la misma exclusivo a los invitados y prensa