Félix Palomero y Madgalena Ilardia unen la historia, las tradiciones y la arquitectura de Carazo en un libro

La publicación lleva como nombre 'Carazo, una población serrana' presenta el devenir del municipio a través de la ganadería y las construcciones populares

La historia, la arquitectura, las tradiciones y la cultura de Carazo no quedarán en el olvido. El libro 'Carazo, una población serrana' mantendrá vivo para siempre el espírtu de esta pequeña localidad ubicada en la comarca de la Sierra de la Demanda que fue citada por Gonzalo de Berceo en su poema 'La Vida de Santo Domingo de Silos'.

Esta publicación, firmada por Félix Palomero y Magdalena Ilardia, presenta el devenir del municipio a través de la ganadería y las construcciones populares, según ha explicado esta mañana el propio autor. «El elemento nuclear del libro son las tenadas de Carazo», ha agregado.

Palomero ha reconocido que la labor no ha sido fácil, puesto que Carazo no cuenta con un buen archivo municipal y los legajos de la parroquia se «los llevó una riada». No obstante, ha encontrado información del pasado gracias a los yacimientos arqueológicos cercanos o documentos históricos, como el Catastro de la Ensenada.

Además, el libro incluye un glosario con los términos que figuran en el texto y unos 300 archivos gráficos, entre los que destacan las fotografías de viviendas tradicionales que no se han conservado o dibujos.