Franceses y vizcaínos marcan el verano en Burgos: radiografía del turismo provincial La capital burgalesa, Miranda de Ebro y Pancorbo destacan como las zonas más visitadas en julio

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 08:55 Comenta Compartir

Burgos está viviendo un gran año en cuanto a turismo se refiere, y así lo confirman las cifras. Pero ahora, a través de la señalización de los teléfonos móviles, mediante eventos activos o pasivos captados por las antenas de telefonía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) es capaz de situar a todos esos turistas en un mapa.

Esta herramienta se encuentra todavía en fase experimental, aunque se lleva utilizando desde el año 2019. Con ella se pueden conocer los lugares favoritos de los burgaleses para aprovechar sus vacaciones, al igual que el saber dónde se queda la gente cuando viene a la provincia.

Burgos sigue siendo, por un amplio margen, la zona más visitada de toda la geografía de la provincia. La siguen en la clasificación otras zonas del noreste, como son Miranda de Ebro, Pancorbo o Briviesca. Aranda y la zona de la Ribera del Duero también se han certificado como una de las zonas más visitadas a nivel internacional.

Radiografía de los turistas que visitan Burgos: nacionales y europeos

El turismo nacional es el pilar fundamental de este sector en Burgos, aunque cada vez son más los extranjeros que visitan la provincia. En el caso de los españoles, son los vizcaínos los que han visitado la geografía burgalesa, seguidos por los madrileños y los alaveses.

Si extendemos la mirada al mundo, además de los españoles, son los franceses los que más visitan Burgos: en total, 19.325 de ellos visitaron Burgos a lo largo del mes de julio. Los siguientes países de los que más turistas llegan también son europeos: Países Bajos y Alemania.

Radiografía del turista burgalés: costero y céntrico

En julio el calor aprieta, y muchos de los burgaleses lo saben. Es por eso que eligen puntos de la costa cantábrica para poder refrescarse durante sus días libres en verano. Por otra parte, al igual que para los que vienen, Burgos capital es el principal reclamo turístico; Madrid, la capital del país, tiene el mismo efecto bajo los burgaleses.

En cuanto a las salidas fuera del país, nuestros vecinos europeos, Francia y Portugal, son los más elegidos por los burgaleses para sus vacaciones, con más de 5.000 turistas provenientes de la provincia visitando el primero de estos países en julio.

En cuanto a fuera de Europa, el turista burgalés tiene como destinos favoritos países que requieren cruzar el Atlántico, como Estados Unidos y México. Sin embargo, el que más destaca de entre todos estos países que no se encuentran en el viejo continente es Marruecos.

