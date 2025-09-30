Burgos se consolida como destino turístico con 353.262 visitas entre enero y agosto de 2025 Los datos de las pernoctaciones también están al alza con 528.965 en el mismo periodo de tiempo

Julio César Rico Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

El año 2025 es «de récord» para el turismo burgalés. Los datos que han aportado la presidenta de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros; y el concejal de Turismo, Carlos Niño, indican que la salud de Burgos en el ámbito del turismo es muy buena. En el periodo entre enero y agosto de 2025 han visitado la ciudad 353.262 personas y se han producido 528.965 pernoctaciones.

Los datos demuestran que se ha producido un incremento de 22.924 viajeros desde 2023, o que es lo mismo un 6,9% más; y 10.356 respecto a 2024, el 3% más. Y en pernoctaciones, en el mismo periodo de enero a agosto, son 23.858 más, o lo que es lo mismo, un 4,7% de incremento con respecto a 2023 y 8.150 más respecto de 2024, 1,5% más.

A nivel provincial, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también reflejan que el número de turistas que han visitado la provincia de Burgos durante el primer semestre del año han sido de récord.

Turistas extranjeros

El edil Carlos Niño ha destacado que el número total de pernoctaciones de turistas extranjeros en 2025 ha ascendido a 199.396 o lo que es lo mismo, 32.256 más que en 2023 y 19,2%; y 30.279 más que en 2024. El número de viajeros extranjeros se ha incrementado en 2.789 respecto a 2023 y 5.062 más que en 2024. De enero a agosto han llegado a Burgos 199.396 personas extranjeras.

Niño ha destacado también la actividad del Centro de Información Turística (Citur), que constituye una puerta de entrada «para quienes desean planificar su visita». Entre los meses de junio a septiembre «se ha registrado un incremento muy notable», pasando de 34.890 viajeros en 2024 a 37.810 en 2025, lo que supone un incremento del 8,37% más de usuario.

La modernización digital

La mejora de los datos tiene, según Niño, una raíz. A su juicio la mejora llega de la mano de «la modernización digital» desarrollada durante 2024, con la red de destinos turísticos inteligente, la nueva web, el plan de marketing turístico digital, la producción de vídeos promocionales y la app de recorridos de Jooks.

Unas iniciativas que ya están en uso y que sirven para reforzar el posicionamiento de Burgos como un destino innovador y «sostenible». En el caso de la aplicación Jooks, 4.870 personas realizaron el año pasado «algunas de las rutas que aparecen en la app», lo que demuestra «el interés creciente por propuestas que combinan patrimonio, naturaleza y tecnología», ha subrayado Niño.

Las campañas de promoción

Por su parte, Ballesteros ha indicado que, desde comienzos de este año, el área de Promoción Turística de Proburgos ha intensificado sus esfuerzos en reforzar la comunicación y la visibilidad de Burgos como destino turístico. «El objetivo es atraer un mayor número de visitantes», ha recordado

La labor promocional ha consistido en la presencia en diversos foros y campañas publicitarias que han dado un «buen resultado», en el Metro de Madrid y en el de Bilbao, así como la presencia en ferias nacionales e internacionales de relevancia mundial.