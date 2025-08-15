BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Exposición de Francisco González en Hacinas Amigos de Hacinas

Hacinas acoge una exposición de esculturas de animales en madera

La muestra presenta figuras de caballos, aves y peces talladas con detalle y expresividad

Burgos

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:51

La localidad burgalesa de Hacinas acoge estos días una exposición dedicada a la obra del escultor Francisco González, natural de Villadiego. La muestra se podrá visitar del 12 al 17 de agosto, de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. En ella se reúne una selección de animales tallados en madera que destacan por su realismo, precisión anatómica y capacidad para transmitir movimiento y energía.

Las piezas representan caballos en tensión, aves con las alas desplegadas o peces en pleno salto, todas ellas elaboradas con un minucioso trabajo de talla y un cuidadoso tratamiento de volúmenes y texturas. Según explican desde la organización, la intención del autor es «capturar un instante concreto, como si se tratara de una fotografía detenida, pero con la fuerza latente que precede a la acción».

Francisco González, vinculado desde siempre al medio natural, ha desarrollado un estilo que combina el rigor técnico con una sensibilidad que dota a la madera de una apariencia casi orgánica. Su dominio del material le permite crear obras en las que las superficies transmiten la sensación de músculo, pluma o escama, pese a estar realizadas en un soporte sólido.

La exposición no solo busca poner en valor el trabajo de un artista burgalés con proyección, sino también mostrar cómo el arte figurativo, cuando se ejecuta con maestría, mantiene intacta su capacidad de emocionar y sorprender al público.

Quienes visiten la muestra podrán recorrer un conjunto de esculturas que invitan a contemplar de cerca la relación entre forma, materia y naturaleza. El acceso es libre y permanecerá abierto durante estos días en Hacinas, ofreciendo una oportunidad para conocer de primera mano la obra de Francisco González.

