Invierten 240.000 euros en la ordenación de montes de cinco pueblos de Burgos La Junta elaborará el inventario y la redacción de los planes dasocráticos en un proyecto cofinanciado por fondos europeos FEADER

BURGOSconecta Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 13:23

Los montes de utilidad pública de cinco pueblos de Burgos serán inventariados y ordenados por la Junta de Castilla y León. El organismo ha destinado 2024.714 euros para estas labores.

Entre las tareas a realizar se incluyen actuaciones relativas a la realización de trabajos de inventario del estado legal, natural, forestal y estado económico de varios montes de utilidad pública (MUP) de la provincia de Burgos, que servirá de base para la redacción de los correspondiente documentos de planificación, los proyectos de ordenación y planes dasocráticos, y sus correspondientes revisiones periódicas.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en montes de utilidad pública ubicados en los términos municipales. de Pineda de la Sierra, Rábanos, Valmala, Ibeas de Juarros y Salas de los Infantes, dentro de las comarcas forestales de Ibeas de Juarros, Pradoluengo y Salas de los Infantes, todas ellas en la provincia de Burgos.

Los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos y sus revisiones periódicas tienen como finalidad la definición de las directrices necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, así como las necesarias para el uso compatible del aprovechamiento de madera con cualquier otro aprovechamiento de los recursos del monte: usos recreativos, pastos, leñas, caza o setas, entre otros. Las que se pretenden acometer serán las primeras revisiones de la planificación de estos montes, ya que la vigente venció el 31 de diciembre de 2024, por lo que es necesario acometer su revisión.

En concreto, los trabajos que se realizarán en la provincia de Burgos comprenden varias fases. Una es la de recopilación de la información disponible y análisis previo. El primer paso consistirá en la revisión de los límites del proyecto y su concordancia con la realidad.

Informe selvícola, procesado de datos, división dasocrática del terreno, trabajo de campo y proyección del inventario. Además, se actualizará el documento del inventario y redacción de la determinación de los usos y los instrumentos de planificación.