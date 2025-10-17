BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Parador de Lerma será sede de la Asamblea. Ricardo Ordóñez

Una localidad de Burgos acoge la reunión de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Lerma acogerá este sábado, 18 de octubre, su Asamblea Regional Norte

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:48

Comenta

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España celebra este sábado en Lerma su Asamblea Regional Norte, un encuentro que reunirá a representantes de municipios pertenecientes a las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia, La Rioja y País Vasco.

Esta reunión anual se concibe como un espacio de diálogo, coordinación y reflexión compartida, donde los pueblos de la red del norte de España ponen en común experiencias, retos y estrategias conjuntas para seguir impulsando la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la gestión turística y patrimonial.

Más allá de los aspectos organizativos, estas asambleas refuerzan la cohesión entre territorios, propiciando el intercambio de información, la creación de sinergias y la difusión de buenas prácticas que consolidan el papel de la red como referente del turismo rural de excelencia.

El encuentro contará con la participación del presidente nacional de la Asociación, Francisco Mestre, junto a alcaldes y representantes municipales de toda la zona norte. La Asamblea se celebrará a partir de las 12:30 horas en el Palacio Ducal / Parador de Lerma.

Con esta cita, la Asociación reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio, la cooperación institucional y el desarrollo sostenible, pilares que definen a los pueblos más bellos de España.

La Asociación

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 122 localidades únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de acciones de promoción y eventos culturales tanto dentro como fuera de España.

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.

