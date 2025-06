Los malabares se apoderan durante tres días de un pueblo de Burgos

BURGOSconecta Burgos Lunes, 2 de junio 2025, 18:08 Comenta Compartir

Pradoluengo celebra del 6 al 8 de junio la 17a edición del Encuentro de Malabares de Pradoluengo, una cita organizada por la Asociación Artístico Cultural Contonyson en la que se sucederán espectáculos de calle, talleres, noche de fuego, música en directo, pasacalles y otras actividades protagonizadas por artistas de Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Cataluña o Cantabria e incluso artistas procedentes de Argentina, Colombia o Guinea Conakri. Todos los espectáculos serán gratuitos y para todos los públicos.

Para empezar, los más peques podrán disfrutar el viernes por la mañana del taller 'El Circo al Cole', dinamizado por miembros de Contonyson en colaboración con el CEIP San Roque. Ya por la tarde, abrirá en Encuentro el espectáculo 'Las Cirquenses' a cargo de las alumnas de la Escuela de Circo Marta Luna, de la capital burgalesa. A continuación La Banda de Otro presentará su espectáculo multidisciplicar 'Rodeo' y esa misma noche será el turno del espectáculo de fuego a cargo de Imbira con su propuesta 'Clock Punk'.

Ampliar

El sábado 7, todos los interesados, tanto principiantes como personas con experiencia previa, podrán participar en los talleres que se desarrollarán de 10:30 a 13:30 horas, y en los que se impartirán nociones de varias disciplinas circenses: malabares, contorsionismo y flexibilidad, dapo, antipodismo y danza malinke. Para los más pequeños habrá también pintacaras y taller de iniciación al circo.

Ampliar

Al mediodía será el turno del pasacalles con acróbatas, zancudos y malabaristas de Compañía. Zirkozaurre, que recorrerán las calles más céntricas de Pradoluengo sorprendiendo con sus trucos y peripecias.

Two Much Circus presentará 'Double Bill' en el patio de la Residencia San Dionisio, llevando el circo a todos los rincones y colectivos, desde los más peques a los más mayores compartirán este entrañable espacio. Al caer la tarde Truca Circus deleitará al público con su montaje 'Sopla'. Un espectáculo de gran formato que no dejará a nadie indiferente.

La noche continuará con el concierto de Juicio Final, y quien desee seguir bailando, podrá hacerlo al ritmo que marque Petite Mort DJ.

Gran Olimpiada Malabar

El domingo día 8 comenzará con entrenamiento malabar y talleres improvisados, hasta el comienzo de la gran Olimpiada Malabar que presentarán Jose María y Jose Ángel, artistas emergentes de la localidad serrana.

El fin de semana culminará con una photo-family y con la 'gran lanzada' de objetos malabarísticos. A continuación comida popular y despedida.

Temas

Guinea Conakry