El mapa para cargar el coche eléctrico en Burgos: más puntos, pero el medio rural sigue estancado El número de zonas habilitadas para recargar las baterías de estos vehículos han aumentado en 23 unidades. Hay zonas, como alrededor de la carretera Santander, sin puntos de carga

Adrián Miguel Ruiz Burgos Viernes, 15 de agosto 2025, 08:58

El número de puntos habilitados en Burgos para todos aquellos conductores de un vehículo eléctrico que necesiten recargar la batería ha aumentado durante el último año. En 2024, había registrados 193 puntos de carga, mientras que en el mes de agosto de 2025 hay 216 cargadores repartidos por la provincia. Este dato todavía está por debajo de los objetivos que se habían planteado, ya que para este año debería de haber 662 puntos de recarga.

Muchos de estos puntos se encuentran en las grandes localidades de la provincia o en las cercanas a estas, sobre todo en las zonas industriales. Es por eso que lideran la clasificación la ciudad de Burgos, Miranda de Ebro o Aranda, pero zonas como Rubena o Villagonzalo Pedernales también cuentan con un gran número de los mismos.

Como se puede observar, todavía hay algunas zonas de la provincia de Burgos en las que no hay cargadores para estos vehículos, como alrededor de la carretera de Santander.

Coches eléctricos en la Zona de Bajas Emisiones

Este tipo de vehículos en Burgos capital puede que empiecen a verse ahora más a menudo, ya que no tendrán problemas para acceder a la Zona de Bajas Emisiones que acaba de entrar en vigor en la ciudad. Además, gran parte de los puntos de carga de este tipo de vehículos se encuentran dentro del área dictaminada por el ayuntamiento.

Además de estar presentes en la zona centro, la gran mayoría de estos puntos se encuentran en las zonas próximas a los polígonos industriales y en las salidas a las principales carreteras de Burgos.