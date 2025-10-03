El 41% de los médicos de Burgos secunda la huelga contra el Estatuto estatal El paro convocado por el sindicato CESM este viernes en los centros sanitarios de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 36,25 % en la comunidad

«Médico en huelga». Así reza el cartel que se han encontrado muchos pacientes este viernes al acudir a consultas en los ambulatorios y hospitales de Burgos. Una jornada de parón que ha convocado el sindicato CESM a nivel nacional y que ha sido respaldado por el 41,62% de los facultativos de la provincia, según los datos recogidos por la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León.

En total, 381 médicos de Burgos se han puesto en huelga esta jornada en la que decenas de profesionales se han concentrado en las entradas de los hospitales, entre ellos el HUBU, para leer un manifiesto. Todo ello para mostrar la oposición al Estatuto Marco que regula las condiciones y catalogación laboral del personal sanitario que está impulsando el ministerio. A este acto se ha sumado el Colegio de Médicos de Burgos.

Este paro ha tenido un seguimiento medio del 36,25% en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 43% en Atención Hospitalaria (2.250 profesionales en huelga), del 21% en Atención Primaria (501 en huelga) y del 4% en la Gerencia de Salud de Área (dos facultativos en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 2.753 facultativos de los 7.594 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 18,34%, 86 médicos en huelga; Burgos 40,62%, 381 en huelga; León 40,4%, 509; Palencia 34,79%, 175 médicos; Salamanca 28,39%, 444 facultativos; Segovia 54,57%, 215; Soria 47,49%, 85; Valladolid 38,85%, 732 médicos; y Zamora 31,27%, 126 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

La Junta de Castilla y León explica en un comunicado que, ante una situación de huelga, «es imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de manera que, sin perjuicio de observar la regulación del derecho de huelga contenida en el ordenamiento jurídico, se atienda al interés general».

Por este motivo, se han establecido en los centros sanitarios unos servicios mínimos que garanticen la continuidad asistencial para los pacientes.

