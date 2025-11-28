Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades
Villarcayo celebra la XI edición de su Concurso de Pucheras, una cita que reúne a cocineros, familias y visitantes en torno al fuego, la alubiada y los sabores más auténticos de Las Merindades
Burgos
Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:36
Desde bien pronto por la mañana Villarcayo ya huele a humo. En las plazas y calles del centro de este pueblo de Burgos, en Las Merindades, los vecinos comienzan a levantar los primeros soportes de hierro, las brasas comienzan a chisporrotear y los calderos cuelgan sobre el fuego. Es el preludio de una de las imágenes más típicas del municipio: decenas de pucheras alineadas, borboteando al fuego mientras el aroma de la alubiada envuelve la villa.
Así arranca cada año una tradición que no solo se cocina, también se saborea, se huele y se vive. Y este sábado 6 de diciembre de 2025 volverá a hacerlo.
Villarcayo se prepara para celebrar la XI edición de su Concurso de Pucheras, una de las citas gastronómicas más queridas del otoño, capaz de transformar el centro de la localidad en un auténtico festival culinario.
Desde primera hora de la mañana, participantes, curiosos y familias se acercarán a la Oficina de Turismo, donde podrán inscribir sus pucheras entre las 8:30 y las 10:30 horas, en un ambiente donde la camaradería, los nervios y el olor a leña marcan el inicio de una jornada especial.
2.100 euros en premios y un homenaje a los sabores de la tierra
El certamen repartirá 2.100 euros en premios, además de lotes de productos locales para los clasificados entre el décimo y el vigésimo puesto y para los cuatro primeros concursantes locales. Estos lotes, auténticos tesoros gastronómicos de la comarca, llegan gracias a la colaboración de Embutidos Ríos y la marca Saborea las Merindades, que reúne a productores como Patatas Fritas Los Leones, Mantequería Las Nieves, Pan Menesa y Granja Martínez.
PREMIOS GENERALES
-
1º: 650 euros
-
2º: 350 euros
-
3º: 200 euros
-
4º: 160 euros
-
5º: 120 euros
-
6º: 80 euros
-
7º: 60 euros
-
8º: 40 euros
-
9º: 20 euros
-
* Del 10º al 20º se entregará un lote de productos
PREMIOS LOCALES
-
1º: lote de productos y 250 euros
-
2º: lote de productos y 100 euros
-
3º: Lote de productos y 60 euros
-
4º: Lote de productos y 40 euros
-
5º: 20 euros
Una receta sencilla, pero con alma
Cada participante podrá presentar una única puchera, con una inscripción simbólica de cinco euros. La receta, aparentemente humilde, esconde el alma de la cocina tradicional: alubiada de alubia roja, negra o pinta, aderezada con productos imprescindibles como el chorizo, el tocino y la genuina morcilla de Villarcayo. A partir de ahí, cada cocinero añade sus matices: huesos que enriquecen el caldo, verduras que aportan suavidad, pimentón, laurel o ese secreto que nunca se revela.
El uso de madera, carbón vegetal o mineral como combustible confiere al guiso ese aroma inconfundible que se queda grabado en el aire y en la memoria. Un jurado formado por expertos en gastronomía y, en especial, en el mundo de las pucheras, valorará el sabor, la textura y la autenticidad de cada propuesta.
Un evento que reúne a todo un pueblo
Para la concejala de Cultura, Estefanía López, el concurso es «una jornada que llena Villarcayo de vida y de tradición», animando a vecinos y visitantes «a participar y a disfrutar del ambiente tan especial que se crea alrededor de las pucheras».
Con once ediciones ya a sus espaldas, esta cita se ha convertido en un verdadero referente en diciembre, un evento que une a generaciones, rescata recetas de siempre y reafirma a Villarcayo como uno de los grandes puntos gastronómicos de Las Merindades.