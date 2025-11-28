Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades Villarcayo celebra la XI edición de su Concurso de Pucheras, una cita que reúne a cocineros, familias y visitantes en torno al fuego, la alubiada y los sabores más auténticos de Las Merindades

Decenas de pucheras en la plaza de Villarcayo durante el concurso.

Desde bien pronto por la mañana Villarcayo ya huele a humo. En las plazas y calles del centro de este pueblo de Burgos, en Las Merindades, los vecinos comienzan a levantar los primeros soportes de hierro, las brasas comienzan a chisporrotear y los calderos cuelgan sobre el fuego. Es el preludio de una de las imágenes más típicas del municipio: decenas de pucheras alineadas, borboteando al fuego mientras el aroma de la alubiada envuelve la villa.

Así arranca cada año una tradición que no solo se cocina, también se saborea, se huele y se vive. Y este sábado 6 de diciembre de 2025 volverá a hacerlo.

Villarcayo se prepara para celebrar la XI edición de su Concurso de Pucheras, una de las citas gastronómicas más queridas del otoño, capaz de transformar el centro de la localidad en un auténtico festival culinario.

Desde primera hora de la mañana, participantes, curiosos y familias se acercarán a la Oficina de Turismo, donde podrán inscribir sus pucheras entre las 8:30 y las 10:30 horas, en un ambiente donde la camaradería, los nervios y el olor a leña marcan el inicio de una jornada especial.

2.100 euros en premios y un homenaje a los sabores de la tierra

El certamen repartirá 2.100 euros en premios, además de lotes de productos locales para los clasificados entre el décimo y el vigésimo puesto y para los cuatro primeros concursantes locales. Estos lotes, auténticos tesoros gastronómicos de la comarca, llegan gracias a la colaboración de Embutidos Ríos y la marca Saborea las Merindades, que reúne a productores como Patatas Fritas Los Leones, Mantequería Las Nieves, Pan Menesa y Granja Martínez.

PREMIOS GENERALES 1º: 650 euros

2º: 350 euros

3º: 200 euros

4º: 160 euros

5º: 120 euros

6º: 80 euros

7º: 60 euros

8º: 40 euros

9º: 20 euros

* Del 10º al 20º se entregará un lote de productos

PREMIOS LOCALES 1º: lote de productos y 250 euros

2º: lote de productos y 100 euros

3º: Lote de productos y 60 euros

4º: Lote de productos y 40 euros

5º: 20 euros

Una receta sencilla, pero con alma

Cada participante podrá presentar una única puchera, con una inscripción simbólica de cinco euros. La receta, aparentemente humilde, esconde el alma de la cocina tradicional: alubiada de alubia roja, negra o pinta, aderezada con productos imprescindibles como el chorizo, el tocino y la genuina morcilla de Villarcayo. A partir de ahí, cada cocinero añade sus matices: huesos que enriquecen el caldo, verduras que aportan suavidad, pimentón, laurel o ese secreto que nunca se revela.

Alubias rojas, morcilla y el jurado catando una de las pucheras en una edición pasada. BC / Foto jurado: lasmerindades

El uso de madera, carbón vegetal o mineral como combustible confiere al guiso ese aroma inconfundible que se queda grabado en el aire y en la memoria. Un jurado formado por expertos en gastronomía y, en especial, en el mundo de las pucheras, valorará el sabor, la textura y la autenticidad de cada propuesta.

Ampliar El jurado cata las recetas elaboradas por los participantes. Ayuntamiento de Villarcayo

Un evento que reúne a todo un pueblo

Para la concejala de Cultura, Estefanía López, el concurso es «una jornada que llena Villarcayo de vida y de tradición», animando a vecinos y visitantes «a participar y a disfrutar del ambiente tan especial que se crea alrededor de las pucheras».

Con once ediciones ya a sus espaldas, esta cita se ha convertido en un verdadero referente en diciembre, un evento que une a generaciones, rescata recetas de siempre y reafirma a Villarcayo como uno de los grandes puntos gastronómicos de Las Merindades.

