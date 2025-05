Meses de retraso y críticas desde los pueblos de Burgos marcan el Plan de Empleo 2025

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 24 de mayo 2025, 09:27 Comenta Compartir

Las críticas del PSOE en la Diputación y las quejas de algunos alcaldes de la provincia han llevado a la institución a manifestarse con respecto a la situación actual de los Planes de Empleo de 2025.

Un resumen cronológico nos lleva hasta febrero de 2025, cuando el presidente de la Comisión de Comercio, Consumo y Empleo Rural de la Diputación, Javier Arroyo, aconsejó a los alcaldes que no contratasen personal pensando que podrían estar subvencionados por los Planes de Empleo porque la Diputación no podía garantizar que se fueran a convocar.

Las críticas de los alcaldes

Febrero, marzo y abril pasaron y los Planes de Empleo no se aprobaron. Los alcaldes de los pueblos, sobre todo de aquellos más pequeños, los que no tienen personal municipal durante todo el año ni tienen capacidad para contratarlo, se mostraban inquietos. Algunos han reconocido a este medio que «los jardines y algunas calles están de vergüenza. Con lo que ha llovido y ahora el calor, las hierbas nos comen. A nosotros esta ayuda nos viene muy bien porque estos meses son los que más se necesita trabajar en el pueblo».

Rincones de pueblos de Burgos con altas hierbas por el retraso en la contratación. BC

Otro regidor de otro pequeño municipio señalaba que no entendía la demora: «Cuando nos interesa tener gente contratada, limpiando el pueblo, es de abril a septiembre, durante esos seis meses es cuando más se necesita quitar hierbas y hacer mantenimiento, es también cuando más gente viene y nos visita. ¿Qué va a hacer un trabajador en la calle en noviembre con el frío y la falta de luz? Es que a partir de septiembre hay menos trabajo».

Fue el 12 de mayo, según asegura ahora la Diputación tras las críticas, cuando los Planes de Empleo quedaron aprobados por la Junta de Gobierno de la Diputación. Sí han sido publicados y se ha podido contratar a los trabajadores dentro del Plan de Empleo Discapacitados 2025, que fue publicado en marzo, y subvenciona la contratación de personas con algún grado de discapacidad.

Retraso en las contrataciones

En cambio, hasta la próxima Junta de Gobierno no quedarán aprobados definitivamente el Plan de Empleo, por lo que las contrataciones todavía no han podido comenzar oficialmente. Algún alcalde, preocupado por la situación, ha consultado a diputados y a la institución y les han adelantado que ya están aprobados y que pueden ir haciendo las ofertas de empleo y los contratos, aunque no esté publicado el Plan de Empleo todavía en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si nos remontamos al año 2024 o al 2023, los regidores están en lo cierto, la aprobación del Plan de Empleo de este 2025 va con retraso. En el año 2024 se publicó el 15 de marzo y en 2023 se publicó antes, incluso, el 15 de febrero. En cambio, en 2022 se aprobaron en junio y la inquietud volvió a instalarse en los regidores.

Finalidad y cuantía de 2024 La finalidad de la subvención del Plan de Empleo es financiar parcialmente la contratación temporal, por parte de los municipios de Burgos con menos de 20.000 habitantes, de personas que se encuentren inscritas como desempleadas no ocupadas en el Servicio Público de Empleo. El objetivo es mejorar la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo, mediante la realización de obras y servicios de interés general y social. El importe total del Plan de Empleo 2024 ascendió a 1.750.000 euros. El importe de la subvención por cada contratación de, al menos, media jornada, fue de 4.450 euros. El importe máximo de subvención por cada municipio fue de 13.350 euros.

La Diputación niega que falten permisos

Ante la demora en la aprobación en comparación con otros ejercicios, las críticas han comenzado a surgir. La Diputación, ante las declaraciones difundidas por representantes del PSOE, la oposición en la institución, ha emitido un comunicado en el que asegura que no faltan permisos o autorizaciones de la Junta para la aprobación del Plan de Empleo. «La Diputación cumple escrupulosamente con los dos requerimientos», afirman. No se incurre en inestabilidad financiera ni existe duplicidad con respecto a una competencia propia de la Junta, estos son los dos requisitos exigidos.

Además, desde la Diputación se asegura que son «plenamente conscientes de la importancia de los planes de empleo para los pequeños ayuntamientos, especialmente en época estival. Por ello, se trabaja con la máxima diligencia para que los procedimientos administrativos no supongan ningún retraso injustificado en la contratación de personal para servicios esenciales».

Ante las acusaciones de dejar las cosas para el último momento, la institución provincial asegura que ha cumplido con todos los procedimientos necesarios. «Se ha facilitado desde principios de año instrucciones claras a los municipios para evitar contrataciones prematuras que pudieran generar problemas administrativos. Esa prudencia no es dejadez, sino responsabilidad y rigor», se asegura, en referencia a esa misiva que envió a los alcaldes el diputado Javier Arroyo.