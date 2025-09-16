Aumento de incautaciones y detenciones marca las fiestas de Altamira Casi 60 actas-denuncia y 11 detenciones por drogas, armas y otros delitos durante el dispositivo policial

a Comisaría de la Policía Nacional en Miranda de Ebro ha hecho un balance del operativo especial desplegado con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Altamira, que se celebraron entre el 11 y el 14 de septiembre.

El dispositivo, reforzado con efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, tuvo como objetivo garantizar la seguridad y el orden público durante los días de mayor afluencia, especialmente el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.

Durante estos días, la actividad policial permitió la tramitación de casi 60 actas-denuncia en el ámbito administrativo, por infracciones relacionadas con el consumo o tenencia ilícita de drogas, desobediencia a la autoridad y porte de armas o instrumentos peligrosos en la vía pública, entre otros motivos.

Asimismo, el operativo continuó con la labor habitual de seguridad en el resto de la ciudad, ajena a las celebraciones. Como resultado, se produjo la detención de 11 personas por delitos que incluyen tráfico de drogas, atentado a agentes de la autoridad, robo con fuerza, violencia de género, infracción a la Ley de Extranjería y quebrantamiento de condena.

El balance final de la Policía Nacional refleja un aumento en la incautación de sustancias psicoactivas durante las fiestas, pero sin que se registraran incidentes graves que pusieran en riesgo a la ciudadanía, lo que subraya la efectividad del dispositivo de seguridad implementado.