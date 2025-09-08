BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de septiembre
Una de las rutas partirá de la parada de la iglesia de San Nicolás
Los barrios de Miranda de Ebro dispondrán de autobús nocturno durante las Fiestas de Altamira

El servicio se ofrecerá durante las noches de los días 11, 12 y 13 de septiembre para facilitar el regreso a los barrios durante la madrugada

Celia Miguel

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:35

Miranda de Ebro se prepara para vivir sus Fiestas Patronales de septiembre, y con ellas, la ciudad activa medidas para facilitar la movilidad de sus vecinos durante las noches de celebración. Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan regresar a casa de manera segura, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un servicio especial de autobús urbano durante los días 11, 12 y 13 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este lunes, la iniciativa pretende que «los/las ciudadanos/as que residen en los distintos barrios puedan regresar a casa por la noche sin utilizar su vehículo particular». El servicio nocturno contará con dos puntos de salida desde los que se pretende conectar el corazón de Miranda con barrios como El Crucero, Orón, Las Matillas, Poblado de Los Ángeles, El Lago y Fuentecaliente.

Ruta 1

Esta ruta parte exclusivamente desde la Ronda del Ferrocarril, a la altura de la Administración de Lotería nº1, e incluye paradas en El Crucero, Orón y Las Matillas. Las horas de salida son las siguientes:

•00:30 horas

•01:30 horas

•02:30 horas

•03:30 horas

•04:30 horas

Ruta 2

Esta ruta parte exclusivamente desde la Iglesia de San Nicolás e incluye paradas en el Poblado de Los Ángeles, El Lago y Fuentecaliente. Las horas de salida son las siguientes:

•01:00 horas

•02:00 horas

•03:00 horas

•04:00 horas

•05:00 horas

Una medida con la que el Ayuntamiento busca fomentar la movilidad segura durante unas fiestas que cada año congregan a miles de vecinos y visitantes en torno a los distintos actos programados.

Los usuarios podrán acceder al transporte abonando el precio de un billete ordinario de autobús, que tiene un coste de 1,25 euros, aunque también se aceptará el pago mediante la tarjeta de abonos.

