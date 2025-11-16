Un centenar de jóvenes de Castilla y León impulsa el liderazgo juvenil en Miranda El programa de Corresponsales Juveniles, que pasa de 112 a más de 600 participantes, celebra su encuentro anual con talleres

La directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, ha participado este domingo 16 de noviembre en el Encuentro de Corresponsales Juveniles de Castilla y León 2025, una cita anual que ha reunido a un centenar de jóvenes de toda la Comunidad comprometidos con la comunicación, la participación y la dinamización juvenil.

López ha puesto en valor el programa puesto en marcha por la Junta, que fomenta la adquisición de competencias entre los participantes y sirve como enlace entre la administración y los jóvenes; y ha destacado su crecimiento en participación, pasando de 112 al inicio de la legislatura a más de 600 en este curso académico.

El programa del encuentro, que se ha desarrollado en el albergue juvenil 'Fernán González', en Miranda de Ebro (Burgos), ha incluido una charla formativa sobre 'Liderazgo y Comunicación'; talleres sobre oratoria, o una instructiva visita guiada al Museo de la Evolución Humana en la cuidad de Burgos.