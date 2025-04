Cinco horas sin luz en Miranda

Celia Miguel Burgos Lunes, 28 de abril 2025, 20:46 Comenta Compartir

Se hace la luz en Miranda —al menos parcialmente— tras horas de incertidumbre. Después de casi cinco horas de apagón, la electricidad regresaba a buena parte del núcleo urbano en torno a las 17:30 horas de este lunes, 28 de abril. Y es que la ciudad a orillas del Ebro, como el resto de la península Ibérica, ha vivido una insólita jornada, marcada por un apagón eléctrico que ha alterado el pulso cotidiano de sus calles: tiendas cerradas, cajeros fuera de servicio y supermercados abarrotados.

Si bien el suministro se ha restablecido en gran parte del municipio, las causas exactas del corte continúan siendo un misterio. «Ha habido una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo que ha provocado una crisis de electricidad en toda la península Ibérica y parte de Francia», explicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia pública acontecida a la par que el retorno de la luz en Miranda.

Sánchez reconocía que aunque «no se puede descartar ninguna hipótesis», por el momento «los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar este problema» que todavía afecta a buena parte del territorio español. Y es que la restauración del suministro en localidades del norte como Miranda y también del sur únicamente respondería a las conexiones con Francia y con Marruecos, tal y como puntualizaba el presidente, apelando a la ciudadanía a informarse únicamente «por los canales oficiales», evitando así contribuir a la propagación de bulos.

Miranda, golpeada por el colapso eléctrico

El apagón ha sido total. Zonas residenciales, comerciales y de servicios se han visto afectadas por esta crisis de electricidad que también ha detenido la circulación ferroviaria «por motivos de seguridad». Una situación que afectará especialmente a quienes tenían previsto viajar en trenes de media y larga distancia en tanto que, según las autoridades, no se reanudarán hasta este martes.

Asimismo, muchos bancos se han visto afectados. Aunque de acuerdo con las fuentes oficiales «la banca electrónica sigue funcionando», durante horas los cajeros automáticos quedaban inoperativos ante la preocupación de decenas de mirandeses que requerían de efectivo para poder realizar algunas compras de emergencia.

Y es que no eran pocas las personas que acudían a los supermercados para comprar en masa productos en conserva, agua y otros víveres como respuesta a una situación de incertidumbre. No en vano, se desconocía la duración del apagón y se comenzaba a especular con una situación prolongada.

«No puedo calentar la comida, no tengo agua caliente y, como no sabemos cuánto va a durar esto, hemos venido a por unas latas y unas garrafas de agua», contaba María, una vecina de Miranda, antes del regreso parcial del suministro. Y mientras la electricidad retornaba a algunos establecimientos, a las calles e incluso a los semáforos, algunos establecimientos agotaban el stock de productos propios de situaciones de emergencias. «El camping gas ha volado en apenas dos horas», explicaba un trabajador de un supermercado de la periferia.

En el sector sanitario, el hospital Santiago Apóstol de Miranda ha podido mantener su actividad esencial, pese al «caos» al que apelaba el propio personal. A pesar de que espacios como las urgencias «estaban a oscuras», el presidente del Gobierno ha aclarado que «el sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad, porque hay grupos electrógenos».

Actuaciones municipales y balance de seguriad

Desde el Ayuntamiento de Miranda, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, ha confirmado que «pese a lo grave del asunto, afortunadamente no ha habido ninguna incidencia grave». Según ha detallado, los bomberos han tenido que intervenir en «unos seis o siete rescates de personas que se han quedado encerradas en ascensores», principalmente durante la primera hora del apagón, entre las 12:30 y las 13:30 horas.

Posteriormente, la situación se ha estabilizado, como trasladaban desde el parque de bomberos alrededor de las 15:00 horas. Por su parte, la Policía Local ha tenido que redoblar su presencia en las calles, ante la caída de los semáforos en varios puntos críticos de la ciudad.

«El semáforo que más nos preocupaba era el de la intersección de la calle La Fuente con la calle Real Aquende y la calle Oroncillo, en la Parte Vieja», explicaba Gómez. Otros puntos como la rotonda de la carretera de Logroño con República Argentina, al disponer de mejor visibilidad, han presentado menos problemas, aunque también han requerido de patrullas para regular el tráfico.

En cuanto a la actividad administrativa, Gómez reconocía que el apagón ha paralizado parte de los servicios municipales: «El Ayuntamiento se ha quedado parado porque Plaza España y San Juan se han quedado sin luz», explicaba. No obstante, las funciones no tecnológicas han podido continuar y, aunque no existía un protocolo específico para una situación así, el Consistorio ha gestionado la emergencia dentro de sus posibilidades: «Tampoco tenemos mucho margen de maniobra, no somos un hospital donde la falta de electricidad comprometa vidas directamente», puntualizaba el concejal.

Recomendaciones oficiales y llamada a la calma

Pasadas las 19:30 horas y sin haber logrado el retorno absoluto de la normalidad, desde el Gobierno central se insiste en una serie de recomendaciones dirigidas a la población en su conjunto. En concreto, Pedro Sánchez ha pedido «que se reduzcan al mínimo los desplazamientos», «que se realice un uso responsable del teléfono móvil» —limitando las llamadas a comunicaciones breves y recurriendo al 112 solo en casos estrictamente necesarios— y «que se sigan exclusivamente informaciones oficiales» para evitar la desinformación. «Los bulos solo contribuyen a polarizar e inocular desasosiego en la población», advertía el presidente.

Pese a que el presidente del Ejecutivo reconoce «el tremendo impacto y la grave alteración de la vida cotidiana» que ha supuesto este apagón, también ha subrayado que España «cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones». Por el momento, las causas de la crisis eléctrica que ha paralizado Miranda de Ebro —y buena parte del sur de Europa— siguen sin esclarecerse, motivo por el que el Consejo de Seguridad Nacional volverá a reunirse para evaluar la evolución de este apagón que, entre compras apresuradas y teléfonos a medio cargar, nos ha reconectado con lo más esencial: la vida antes de Edison.